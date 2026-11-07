Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: ¿qué dice sobre los contratos millonarios del INE?

Claudia Sheinbaum dice que “el cochinero del INE” se fortaleció con Lorenzo Córdova, y Raquel Buenrostro le atribuye 2 mil 94 millones de pesos en contratos con los hermanos Hernández Casillas.

Córdova responde que nunca firmó contratos con proveedores privados, que ese dinero lo asignaron los órganos electorales locales y no el INE, y que el instituto federal apenas les contrató 520 mil pesos.

Además, señala que fue Morena quien encumbró a Guadalupe Taddei: Alfonso Durazo la rescató en Sonora, y llegó al INE por una tómbola que Córdova califica de “amañada”.

López Obrador la elogió, Sheinbaum celebró su llegada y Sergio Gutiérrez Luna le dio los “superpoderes” con los que nombró a los directivos hoy investigados.

Córdova desafía a sus acusadores: que muestren una firma suya, un video o una prueba; por lo pronto, acepta otra auditoría.

Hay que contrastar la versión de Córdova con los expedientes; sin pruebas no hay rendición de cuentas, sino una simple disputa por el relato.

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