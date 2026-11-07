¿Entradas para Kanye West en el Estadio Banorte? Profeco alerta por boletos falsos; esto debes saber

Concierto de YE. Foto: AFP

A través de redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a las personas consumidoras sobre supuestos boletos falsos para el concierto de YE, Kanye West, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte.

🚨 En Profeco alertamos a las personas consumidoras sobre el perfil “Ticket Regio”, que promociona en Facebook e Instagram la venta de boletos para el concierto de YE #KanyeWest, programado para el 19 de marzo de 2027.



Este perfil no cuenta con el reconocimiento de la boletera… pic.twitter.com/IYX152sO74 — Profeco (@Profeco) November 7, 2026

De acuerdo con lo mencionado por el organismo, una página en Facebook e Instagram bajo el nombre “Ticket Regio” promociona boletos falsos para dicho concierto.

Los boletos aún no salen a la venta de manera oficial

Uno de los puntos por los cuales Profeco alertó a los consumidores sobre esta página, es debido a que los boletos aún no salen a la venta de forma oficial.

Si bien aún no hay una fecha oficial para el inicio de la venta de entradas, Profeco señaló que “Ticket Regio” no cuenta con el reconocimiento de la boletera, ni de los organizadores, para realizar esta práctica.

¿Cómo comprar boletos para YE?

Mientras se da a conocer la fecha para comenzar a adquirir las entradas, los interesados pueden hacer un registro previo en YeMexicoCity.com, donde deberán ingresar sus datos para recibir información acerca de la venta de boletos.

Del mismo modo, el costo de los boletos para el concierto del próximo 19 de marzo aún es una incógnita. Por ello, Profeco sugirió revisar los canales oficiales de venta antes de realizar cualquier compra, para evitar estadas.

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