Diego Luna estrena “Ceniza en la boca”: estas son sus 5 películas como director

Diego Luna estrenó en México su nueva película como director, “Ceniza en la boca”, un largometraje que aborda la migración, el racismo, la violencia y las relaciones familiares. Con este lanzamiento, el cineasta suma cinco producciones detrás de cámaras, en las que ha explorado temas sociales que conectan a México y Estados Unidos.

Aunque su trayectoria como actor es ampliamente reconocida, Luna también ha construido una carrera como director. Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña hace un recorrido por su filmografía.

Diego Luna como director: de “JC Chávez” a “Ceniza en la boca”

Su primera incursión como director llegó en 2007 con “JC Chávez”, un documental sobre la vida del histórico boxeador mexicano Julio César Chávez. La producción incluye una entrevista con el pugilista y testimonios de personajes que formaron parte de su entorno, entre ellos Don King y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En 2010, Luna presentó “Abel”, su primera película de ficción. La historia retrata a una familia disfuncional en la que un niño, después de enfrentar problemas de salud, asume el papel del padre de familia, interpretado por José María Yazpik. La película aborda la ausencia de la figura paterna y sus consecuencias en las relaciones familiares.

“César Chávez” y “Mr. Pig”: migración y familias fracturadas

En 2014, el cineasta dirigió “César Chávez”, una película protagonizada por Michael Peña sobre el líder campesino mexicoestadounidense que impulsó la organización de trabajadores agrícolas durante la década de 1960.

Dos años después llegó “Mr. Pig” (2016), protagonizada por Danny Glover y Maya Rudolph. La historia sigue a un granjero estadounidense que, tras perderlo casi todo por una crisis económica, viaja a México con su hija para vender su último cerdo. El recorrido se convierte también en una oportunidad para intentar reconstruir la relación entre ambos.

“Ceniza en la boca”, la nueva película de Diego Luna

La quinta producción como director es “Ceniza en la boca”, que llegó a las salas mexicanas este jueves 5 de noviembre y se exhibe tanto en el circuito comercial como en el cultural. La película cuenta la historia de una joven que viaja a España para buscar a su madre, quien emigró más de una década atrás en busca de mejores oportunidades.

Sin embargo, el viaje la enfrenta a situaciones de racismo, marginación y violencia, temas que reflejan las dificultades de muchas personas migrantes.

El largometraje cuenta con la participación de Adriana Paz. Además, Diego Luna realiza presentaciones en distintas salas para conversar con el público durante este fin de semana.

Así, para Valdés Peña, las cinco películas muestran el interés del cineasta por contar historias sobre los problemas sociales y las familias que buscan reconstruirse.

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