Brugada anuncia nuevo plantel de la UNAM en CDMX y predial sin recargos en 2027

Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con capacidad inicial para 20 mil estudiantes, así como una medida para apoyar a quienes tienen adeudos de predial: en 2027 no se cobrarán multas ni recargos para facilitar su regularización.

UNAM tendrá nuevo plantel

Durante la presentación de su segundo informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, Brugada explicó que su administración construirá las instalaciones, mientras que la UNAM se encargará de equiparlas y operarlas.

La mandataria señaló que el proyecto busca ampliar la matrícula universitaria y ofrecer más oportunidades educativas a jóvenes que actualmente enfrentan dificultades para ingresar a la educación superior.

“El Gobierno de la ciudad va a construir este plantel para 20 mil estudiantes y la UNAM lo va a equipar y operar para ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos”, declaró.

Aunque se informó que el nuevo campus estará en el suroriente de la Ciudad de México, el anuncio no precisó la ubicación exacta ni la fecha en que comenzará su construcción o sus actividades académicas.

Brugada anuncia tres universidades y cinco preparatorias nuevas

Además del nuevo plantel de la UNAM, Clara Brugada adelantó que su administración contempla construir tres universidades públicas en la periferia de la capital.

A este plan se sumará la construcción de cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, con el objetivo de acercar los servicios educativos a las comunidades.

“Que ningún joven tenga que alejarse de su comunidad para alcanzar sus sueños”, expresó durante su mensaje.

Brugada anuncia predial sin multas ni recargos en 2027

Durante su informe, la jefa de Gobierno también anunció que las personas con adeudos de predial podrán regularizarse en 2027 sin pagar multas ni recargos.

“Para aquellos que tengan adeudo en el predial, anuncio, quiero informar que no cobraremos ninguna multa o recargo el próximo año, con el objetivo de que se regularicen y vayan al corriente”, señaló.

La medida busca facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus pagos. El anuncio se refiere a la eliminación de multas y recargos para quienes tengan adeudos, no a la desaparición del impuesto predial.

Recaudación del predial aumentó 35% en la CDMX

La mandataria informó que, durante 2026, la recaudación del predial aumentó 35% en comparación con 2024.

“En 2025, los ingresos locales alcanzaron 151 mil millones de pesos. Somos la única entidad que tiene más ingresos propios que federales. Durante el 2026, la recaudación del predial aumentó 35% en comparación con 2024, más y mejor recaudación sí, más impuestos no. Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subirá en la Ciudad de México”

También destacó que más de la mitad de los contribuyentes pagó el año completo durante los primeros dos meses de 2026.

Brugada agradeció a los habitantes de la capital por cumplir con sus obligaciones fiscales y sostuvo que estos ingresos fortalecen las finanzas locales.

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