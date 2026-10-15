Fuertes lluvias golpean CDMX y Edomex; granizada sorprende en la capital

Se observaron calles inundadas y cubiertas de hielo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una intensa jornada de lluvias sorprendió este martes a habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, donde la caída de granizo, los encharcamientos y la reducción de visibilidad provocaron afectaciones en vialidades y calles de distintas zonas.

Las precipitaciones más fuertes se concentraron en puntos de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en el resto de la capital se registraron lluvias de moderadas a ligeras. En distintos puntos de la Ciudad se reportó también la caída de árboles.

#Reportando 🌧️ | Zonas de #Tlalpan bajo el agua. 🔴



⚠️💧 Anegamientos considerables afectan la circulación sobre Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús.



📹: Isaac Cardoso / @TlalpanVecinos. pic.twitter.com/PeyIVRrrUc — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 15, 2026

La granizada cubrió de blanco zonas del sur de la capital

Uno de los fenómenos más llamativos se registró en Santa Úrsula, en los límites de Tlalpan y Coyoacán, donde una fuerte granizada cayó durante varios minutos y dejó importantes acumulaciones de hielo.

#Reportando 🧊 | ¿Lluvia o nevada? Así la intensa granizada en Santa Úrsula, límite de #Tlalpan y #Coyoacán. 🔴



⚠️🌨️ Breve pero muy intensa, la tormenta avanzó rápidamente por la zona sur, dejando acumulaciones importantes de granizo.



📷: Flor Barajas pic.twitter.com/tzPbWcOsDJ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 15, 2026

En distintos puntos de Tlalpan, las calles terminaron completamente blancas tras el paso de la tormenta. Vecinos compartieron imágenes de vialidades cubiertas por granizo y vehículos avanzando lentamente entre el hielo acumulado.

#Reportando 🧊 | ¿Las nieves de octubre? Así la intensa granizada en la alcaldía #Tlalpan. 🔴



⚠️🌨️ La tormenta dejó calles completamente blancas, cumpliendo el pronóstico de trayectoria hacia el suroeste anticipado en SASSLA Clima. Extremen precauciones.



📷: @luismiguelbaraa pic.twitter.com/JrriJwdsCR — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 14, 2026

En la colonia Tepeximilpa, detrás del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, habitantes reportaron que la acumulación fue tal que varios menores aprovecharon para hacer figuras y muñecos con el granizo.

☃️🌨️ ¡Hasta muñecos de nieve hicieron los niños en Tlalpan!



Siguen llegando videos de los efectos de la granizada de esta tarde en distintas zonas de la alcaldía. En la colonia Tepeximilpa, vecinos reportan acumulación de granizo sobre la calle Miguel Hidalgo, detrás del… pic.twitter.com/ECPJbJ500G — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) October 15, 2026

Iztapalapa también registró caída de granizo

La tormenta avanzó hacia otras zonas de la capital.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados en la colonia Lomas Estrella, en Iztapalapa, donde se observa la velocidad e intensidad con la que cayó el granizo durante varios minutos.

Las imágenes muestran una precipitación poco común para la zona y calles cubiertas por fragmentos de hielo.

#Reportando ⛈️ | Fuerte tormenta con granizo afecta el oriente de la #CDMX. 🔴



⚠️🌧️ Fuerte lluvia ya se registra a la altura de Lomas Estrella en #Iztapalapa. La celda avanza hacia #Coyoacán, #Tlalpan, #Xochimilco, #MagdalenaContreras y #ÁlvaroObregón.



📷: Carlos Alberto pic.twitter.com/vrce5vOAPM — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 14, 2026

Encharcamientos afectan Insurgentes Sur

Las lluvias también dejaron problemas importantes de movilidad.

Uno de los puntos más afectados fue Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, donde se reportaron anegamientos que complicaron la circulación vehicular.

Las autoridades mantienen activa la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y advirtieron que las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y parte de la noche, acompañadas de actividad eléctrica y nuevas granizadas.

⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 14/10/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/cdR0x4khA9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2026

La tormenta también impactó al Edomex

Las afectaciones no se limitaron a la capital.

En la autopista México-Texcoco, una fuerte tormenta acompañada de granizo redujo considerablemente la visibilidad para los automovilistas.

#Reportando ⛈️ | FUERTE tormenta afecta la autopista México-Texcoco. 🔴



⚠️🌧️ Acompañada de granizo, con riesgo de inundaciones a la altura del km 27. Extreme precauciones.



📷: San Vicente Chicoloapan Radio Patrón pic.twitter.com/EXVGA8yESV — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 14, 2026

Además, se reportaron afectaciones a la circulación en la zona de Puerta Texcoco, entre avenida Los Juncos y Alcanfores, así como acumulaciones importantes de agua en avenida Juárez.

#Reportando 🌧️ | Totalmente inundado el centro de #Chicoloapan. 🔴



⚠️💧 Tras la intensa tormenta, la Av. Juárez registra un nivel considerable de agua, quedando completamente anegada. Eviten transitar por la zona.



📷: San Vicente Chicoloapan Radio Patrón pic.twitter.com/qZOh04IX5P — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 14, 2026

Mientras tanto, el núcleo de la lluvia avanzó sobre la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, donde usuarios reportaron un aguacero acompañado de rachas de viento y episodios aislados de caída de granizo, complicando las condiciones para quienes transitaban por la zona.

#Reportando 🌧️ | La tormenta ingresa con fuerza al #ValleDeToluca, #EdoMéx 🔴



⚠️💧 El aguacero avanza sobre la carretera México-Toluca a la altura de la zona de La Escondida (La Marquesa), acompañado de rachas de viento y potencial caída de granizo muy ocasional. pic.twitter.com/01a5rvpSb6 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 15, 2026

Ante el pronóstico de más lluvias para las próximas horas, autoridades pidieron a la población extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

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