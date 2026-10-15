Fuertes lluvias golpean CDMX y Edomex; granizada sorprende en la capital
Fuertes lluvias y granizada dejaron calles inundadas y complicaciones viales
Una intensa jornada de lluvias sorprendió este martes a habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, donde la caída de granizo, los encharcamientos y la reducción de visibilidad provocaron afectaciones en vialidades y calles de distintas zonas.
Las precipitaciones más fuertes se concentraron en puntos de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en el resto de la capital se registraron lluvias de moderadas a ligeras. En distintos puntos de la Ciudad se reportó también la caída de árboles.
La granizada cubrió de blanco zonas del sur de la capital
Uno de los fenómenos más llamativos se registró en Santa Úrsula, en los límites de Tlalpan y Coyoacán, donde una fuerte granizada cayó durante varios minutos y dejó importantes acumulaciones de hielo.
En distintos puntos de Tlalpan, las calles terminaron completamente blancas tras el paso de la tormenta. Vecinos compartieron imágenes de vialidades cubiertas por granizo y vehículos avanzando lentamente entre el hielo acumulado.
En la colonia Tepeximilpa, detrás del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, habitantes reportaron que la acumulación fue tal que varios menores aprovecharon para hacer figuras y muñecos con el granizo.
Iztapalapa también registró caída de granizo
La tormenta avanzó hacia otras zonas de la capital.
En redes sociales comenzaron a circular videos grabados en la colonia Lomas Estrella, en Iztapalapa, donde se observa la velocidad e intensidad con la que cayó el granizo durante varios minutos.
Las imágenes muestran una precipitación poco común para la zona y calles cubiertas por fragmentos de hielo.
Encharcamientos afectan Insurgentes Sur
Las lluvias también dejaron problemas importantes de movilidad.
Uno de los puntos más afectados fue Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, donde se reportaron anegamientos que complicaron la circulación vehicular.
Las autoridades mantienen activa la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y advirtieron que las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y parte de la noche, acompañadas de actividad eléctrica y nuevas granizadas.
La tormenta también impactó al Edomex
Las afectaciones no se limitaron a la capital.
En la autopista México-Texcoco, una fuerte tormenta acompañada de granizo redujo considerablemente la visibilidad para los automovilistas.
Además, se reportaron afectaciones a la circulación en la zona de Puerta Texcoco, entre avenida Los Juncos y Alcanfores, así como acumulaciones importantes de agua en avenida Juárez.
Mientras tanto, el núcleo de la lluvia avanzó sobre la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, donde usuarios reportaron un aguacero acompañado de rachas de viento y episodios aislados de caída de granizo, complicando las condiciones para quienes transitaban por la zona.
Ante el pronóstico de más lluvias para las próximas horas, autoridades pidieron a la población extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.
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