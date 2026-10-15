¿Recibes la Pensión Bienestar? INAPAM ofrece opciones para aumentar tus ingresos

Adultos mayores participan en mercado laboral. Foto: Cuartoscuro

Millones de personas adultas mayores reciben cada bimestre la Pensión para el Bienestar, pero para quienes además cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) existe una alternativa para obtener ingresos adicionales sin perder ese apoyo federal.

A través del programa de Vinculación Productiva, el INAPAM conecta a personas mayores de 60 años con opciones de empleo y actividades económicas que les permiten mantenerse activas, desarrollar habilidades y complementar sus ingresos.

¿Qué es la Vinculación Productiva del INAPAM?

Se trata de un programa mediante el cual el INAPAM establece acuerdos con empresas, comercios e instituciones para acercar oportunidades laborales a las personas adultas mayores.

La finalidad es promover su inclusión económica y aprovechar su experiencia laboral, ayudándoles a permanecer dentro de la actividad productiva si así lo desean.

¿Qué tipo de trabajos ofrece?

Las vacantes dependen de la disponibilidad en cada entidad y de los convenios vigentes, pero suelen incluir puestos compatibles con las capacidades y experiencia de los adultos mayores.

Entre las opciones que frecuentemente se difunden destacan:

Empacador voluntario en tiendas y supermercados

Atención al cliente

Actividades administrativas

Vigilancia y control de accesos

Apoyo operativo en empresas y comercios

Servicios especializados de acuerdo con la experiencia laboral del solicitante

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a:

Personas de 60 años o más

Titulares de la credencial INAPAM

Adultos mayores interesados en incorporarse a una actividad laboral o productiva

No es necesario renunciar a la Pensión para el Bienestar para participar, ya que ambos beneficios son compatibles.

¿Cómo registrarse?

Las personas interesadas pueden acudir al módulo u oficina del INAPAM más cercana para solicitar información sobre las vacantes disponibles en su localidad.

Generalmente se solicita:

Credencial INAPAM.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Información sobre experiencia laboral o actividades previas.

¿Cuánto da la Pensión Bienestar en 2026?

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 200 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más y están incorporados al programa.

Por ello, la Vinculación Productiva se ha convertido en una alternativa para quienes desean complementar ese ingreso, mantenerse activos y seguir participando en el mercado laboral.

Además del beneficio económico, el INAPAM destaca que estas actividades contribuyen a fortalecer la integración social y el desarrollo personal de las personas adultas mayores.

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