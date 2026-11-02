Diócesis de Culiacán revela torturas contra sacerdote Clemente Morales; continúa en observación médica

Clemente Morales Topete fue localizado. Foto: CEBP Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete, párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, fue víctima de golpes, quemaduras y amenazas de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad en Culiacán, Sinaloa. La Diócesis de Culiacán confirmó las agresiones en una carta publicada este domingo, en la que también informó que el religioso continúa bajo observación médica.

El sacerdote fue reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24 de octubre y regresó por sus propios medios el martes 27. De acuerdo con la Iglesia católica, llegó a la casa parroquial en condiciones físicas lamentables y recibió atención de médicos, integrantes de su comunidad y autoridades.

Actualización sobre los acontecimientos relacionados con la desaparición y posterior localización del P. Clemente Morales Topete, sacerdote de la Diócesis de Culiacán y párroco de la parroquia de Cristo Resucitado. pic.twitter.com/hMMrLa50Mu — CEM (@IglesiaMexico) November 2, 2026

Sacerdote Clemente Morales sufrió golpes, quemaduras y amenazas

En la carta, la Diócesis de Culiacán confirmó que el párroco fue privado de su libertad por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar que no ha sido identificado.

Durante los tres días de cautiverio, los captores golpearon al sacerdote y le causaron quemaduras graves en distintas partes del cuerpo. Sus agresores también le exigieron información que, según la Iglesia, desconocía y por la que no podía ofrecer respuestas. Asimismo, los delincuentes lo amenazaron de muerte reiteradamente antes de liberarlo el martes 27 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud del padre Clemente Morales?

Después de regresar a la casa parroquial, el sacerdote fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada por las lesiones que presentaba.

La Iglesia informó que actualmente permanece bajo observación médica y que su evolución es favorable. Sin embargo, su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral, mencionaron.

Además de las lesiones físicas, el religioso presenta afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas que recibió durante su cautiverio.

Diócesis de Culiacán exige justicia por agresiones contra sacerdote

En el documento, la Iglesia católica pidió a las autoridades municipales, estatales y federales continuar las investigaciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También condenó las agresiones, las torturas físicas y psicológicas, las amenazas y las desapariciones, al considerar que atentan contra la dignidad humana.

La Diócesis extendió su solidaridad a las personas desaparecidas y sus familias en Sinaloa, al señalar que la violencia no debe convertirse en una situación normal para la sociedad.

Finalmente, hizo un llamado a quienes generan violencia para que abandonen esas prácticas y permitan que las familias vivan sin miedo ni amenazas.

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