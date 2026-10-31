Disminuyen las lluvias, pero se prevé el ingreso de nuevo frente frío para este sábado

Frío en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias disminuirán para este sábado 31 de octubre, pues solamente se prevé lluvia en 24 estados de la República Mexicana.

Sin embargo, un nuevo frente frío se aproximará al país durante la noche del sábado, el cual entrará por el noroeste del territorio.

¿Dónde lloverá este sábado 31 de octubre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Sonora

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco

Colima

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 31 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California y Oaxaca

: Baja California y Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvias. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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