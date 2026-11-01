SMN pronostica lluvias en 21 estados y el ingreso del frente frío 4 este domingo

Frente frío en México. Foto: Cuartoscuro

Para este inicio de mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 21 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas en Baja California.

Asimismo, este domingo 1° de noviembre ingresará el frente frío 4, por lo que la temperatura disminuirá, alcanzando mínimas de -5 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 1° de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Puebla

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 1° de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 80 km/h : Baja California y Sonora

: Baja California y Sonora Vientos de 50 a 70 km/h : Chihuahua y Oaxaca

: Chihuahua y Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

: Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California y Golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvias. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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