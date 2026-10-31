¿Trabajas el 1 y 2 de noviembre? Esto te deben pagar por Día de Muertos

1 y 2 de noviembre no son descanso obligatorio Foto: Cuartoscuro

El 1 y 2 de noviembre de 2026, fechas en las que se conmemora el Día de Muertos, no son días de descanso obligatorio en México. Por ello, las personas que deban presentarse a trabajar recibirán su salario habitual, sin que exista una obligación legal de pagarles una compensación extraordinaria.

¿Qué dice el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ninguna de estas dos fechas está contemplada entre los días de descanso obligatorio. Esto significa que la jornada laboral debe cumplirse de manera normal, salvo que el empleador conceda alguno de los días de forma voluntaria.

Cuánto te deben pagar si trabajas el 1 y 2 de noviembre?

Si tienes que trabajar durante el Día de Muertos, debes recibir tu salario ordinario, sin un pago adicional por tratarse de estas fechas.

Las condiciones son las siguientes:

Tu jornada laboral será habitual , de acuerdo con el horario establecido.

, de acuerdo con el horario establecido. No recibirás un pago extra por trabajar el 1 o 2 de noviembre.

por trabajar el 1 o 2 de noviembre. Podrás descansar si tu empleador concede uno o ambos días de manera voluntaria. En ese caso, debes verificar las condiciones acordadas.

Sin embargo, hay una diferencia importante para quienes trabajen el domingo 1 de noviembre: tienen derecho a recibir la prima dominical, que corresponde al menos al 25% adicional sobre el salario ordinario de ese día.

Qué días de descanso obligatorio quedan en 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para el resto de 2026 quedan dos días de descanso obligatorio:

Lunes 16 de noviembre: en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

A diferencia del 1 y 2 de noviembre, estas fechas sí están reconocidas como días de descanso obligatorio. Si una persona trabajadora presta sus servicios durante alguna de ellas, tiene derecho a recibir, además de su salario correspondiente al día de descanso, un salario doble.

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