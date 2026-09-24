¿Sales este jueves? CDMX tendrá hasta 28 °C y chubascos

Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias

La Ciudad de México tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada con cambios en las condiciones del clima. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.

Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Lluvias y chubascos en CDMX y Edomex por la tarde

Para este jueves se pronostican acumulaciones de 5 a 25 mm de lluvia en 24 horas en ambas entidades.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, además de cielo parcialmente nublado y bruma.

Por la tarde, el ambiente será cálido y el cielo pasará de medio nublado a nublado, con condiciones para la presencia de lluvias y chubascos.

🌁 Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas pic.twitter.com/dFQMLwR6dw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Qué temperatura hará en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, las temperaturas previstas para este jueves se mantendrán dentro de los siguientes rangos:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C

de 13 a 15 °C Temperatura máxima: de 26 a 28 °C

También se espera viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h.

Así estará el clima en Toluca

Para Toluca, Estado de México, se prevé una mañana más fría. La temperatura mínima estará entre 8 y 10 °C, mientras que la máxima llegará a entre 23 y 25 °C.

En el Valle de México, las condiciones cambiarán conforme avance el día: de una mañana fresca y con bruma se pasará a una tarde cálida, con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones.

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