¿Sales este jueves? CDMX tendrá hasta 28 °C y chubascos
Clima en CDMX este jueves 24 de septiembre: prevén lluvias, chubascos, descargas eléctricas y temperatura máxima de 28 °C.
La Ciudad de México tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada con cambios en las condiciones del clima. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.
Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
Lluvias y chubascos en CDMX y Edomex por la tarde
Para este jueves se pronostican acumulaciones de 5 a 25 mm de lluvia en 24 horas en ambas entidades.
Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, además de cielo parcialmente nublado y bruma.
Por la tarde, el ambiente será cálido y el cielo pasará de medio nublado a nublado, con condiciones para la presencia de lluvias y chubascos.
¿Qué temperatura hará en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, las temperaturas previstas para este jueves se mantendrán dentro de los siguientes rangos:
- Temperatura mínima: de 13 a 15 °C
- Temperatura máxima: de 26 a 28 °C
También se espera viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h.
Así estará el clima en Toluca
Para Toluca, Estado de México, se prevé una mañana más fría. La temperatura mínima estará entre 8 y 10 °C, mientras que la máxima llegará a entre 23 y 25 °C.
En el Valle de México, las condiciones cambiarán conforme avance el día: de una mañana fresca y con bruma se pasará a una tarde cálida, con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones.
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