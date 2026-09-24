Sheinbaum perdió una oportunidad al no acudir a la ONU

La analista Alejandra Cullen cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum no acudiera a la Asamblea General de la ONU, donde Donald Trump señaló a México como el epicentro de la violencia relacionada con los cárteles.

Durante su participación en Noticias en Claro, Cullen consideró que Sheinbaum hace bien al evitar confrontaciones directas con Trump, pero opinó que la mandataria tenía razones para acudir personalmente al foro y presentar la posición de México ante la ONU.

Cuestiona que Sheinbaum no acudiera a la ONU

Para Cullen, una cosa es cuidar la relación con Estados Unidos y otra dejar pasar espacios multilaterales en los que México puede defender sus políticas y establecer relaciones con otros países.

La analista señaló que la Asamblea General reúne a jefes de Estado y permite encuentros directos que, desde su perspectiva, no pueden ser sustituidos completamente por otros funcionarios.

Cullen reconoció la capacidad de los representantes mexicanos que acudieron al encuentro, entre ellos Roberto Velasco y Héctor Vasconcelos, pero sostuvo que ninguno puede ocupar el lugar de la presidenta frente a otros mandatarios.

“Ni todos los oficios del mundo […] son suficientes para sustituir la figura de la presidenta”, expresó.

México tenía temas para defender ante otros países

La analista afirmó que Sheinbaum tenía temas que exponer en Naciones Unidas, entre ellos la estrategia de seguridad implementada en México.

También mencionó la reducción de homicidios y los cambios en la forma de enfrentar al crimen organizado como asuntos que, a su juicio, podían ser presentados ante la comunidad internacional.

Además, recordó que en Naciones Unidas existe una discusión relacionada con la situación de los desaparecidos en México, otro tema por el que consideró importante la presencia presidencial.

Destaca importancia de construir alianzas en la ONU

Cullen sostuvo que la Asamblea General también sirve para establecer relaciones bilaterales y construir alianzas directamente entre mandatarios.

Por ello, consideró que responder desde México a las declaraciones de Trump no tiene el mismo alcance que presentar la postura del país ante otros jefes de Estado.

Para la analista, México tiene argumentos para defender su posición internacionalmente, por lo que calificó la ausencia de Sheinbaum en este foro como “una oportunidad perdida”.

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