México debe hacer alianzas para ir contra crimen o sufrirá graves consecuencias: primer zar antidrogas de México

Foto: Melina Ochoa

El ex zar antidrogas de México, Simón Vargas Aguilar, llamó al gobierno mexicano a aliarse con naciones que tengan la capacidad de hacer frente al crimen organizado interno y transnacional. Por ejemplo, aliarse con Estados Unidos y ser parte del Escudo de las Américas donde hay una veintena de países.

Asimismo, advirtió que, si México no hace estas alianzas, sufriremos graves consecuencias.

“Afectándole sus ingresos, y eso no se está haciendo en México; el presidente Trump dice vamos a hacer una iniciativa, un Escudo de las Américas, donde ya hay 20 países participando, pero México no. Y tenemos interacción aquí en México de colombianos, bolivianos, sí, venezolanos, cubanos y mafias de otros lados, la mafia china que está cada vez más presente aquí. Sí es una amenaza real, no solamente en el comercio, sino también en el tema de drogas y el tema de juego y algunos otros segmentos.

“¿Díganme qué negocio tiene un 90% de efectividad?, ya quisieran o quisiéramos los empresarios tener un negocio de ese tamaño; sí, el crimen organizado lo tiene entonces, si no actuamos de manera coordinada y no solamente con Estados Unidos, sino con los gobiernos que se han estado integrando en este Escudo de las Américas, vamos a sufrir graves consecuencias.

“¿Qué hay que hacer para brindar seguridad?, lo que sea necesario; y hay que aliarnos con todos aquellos que están decididos a luchar contra estos, que son delincuentes, que trafican con vidas, que no les importa masacrar familias, quemar cosechas, poner bombas para que un señor de la tercera edad acompañado de su nieto en una huerta de aguacate en Michoacán pisara a una bomba y volara y perder la vida él y su nieto”

Simón Vargas Aguilar / primer zar antidrogas de México

Además, recordó el caso de Kiki Camarena, que obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a una colaboración estrecha entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), como ejemplo de que la cooperación bilateral rígida y coordinada sí es posible cuando hay voluntad.

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