Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, llega a México para reunión con Claudia Sheinbaum

Foto: X: @r_velascoa

Este miércoles, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó a México previo a su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana en Palacio Nacional.

A su llegada al Aeropueto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, en compañía de su esposa, Kim Hea Kyung, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, en representación de la jefa del Ejecutivo federal, quien volverá a Nueva York para participar el viernes en la Asamblea General de la ONU.

¿Cómo será la visita del presidente de Corea del Sur a México?

Tras su llegada a México, este jueves Lee Jae-myung comenzó la primera visita oficial de un mandatario surcoreano a nuestro país en 16 años, con una agenda enfocada en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos binacionales.

Proveniente de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente asiático aterrizó alrededor de las 19:00 horas en el AIFA, donde fue recibido a pie de pista por el canciller mexicano.

Mientras que será este jueves cuando comience por la mañana con su agenda pública en la Ciudad de México, con una ceremonia en la que colocará una ofrenda en el Altar a la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec.

Después, se trasladará al Centro Histórico, donde su homóloga Claudia Sheinbaum lo recibirá a las 10:00 horas en Palacio Nacional para un encuentro privado que se enfocará en temas como comercio, inversión, energía, educación y cooperación cultural, además de Inteligencia Artificial (IA), defensa y la industria aeroespacial.

De igual forma, tras la reunión privada se prevé un encuentro ampliado con sendas delegaciones, así como el intercambio de memorandos de entendimiento y un almuerzo oficial, que concluirá con una declaración conjunta ante medios de comunicación.

Siendo hasta el viernes que Lee Jae-myung participará en un foro empresarial en el World Trade Center (WTC) capitalino, donde después recorrerá la K-Expo que ahí se realiza, para volar hacia Corea del Sur el sábado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.