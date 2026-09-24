Detienen a “Kamoni”, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec; Estados Unidos ofrecía 3 mdd por información

Foto: Secretaría de la Defensa

Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, señalado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, fue detenido durante un operativo en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según informó la dependencia a través de un comunicado, la captura ocurrió el miércoles como resultado del intercambio de información con Interpol y trabajos de Inteligencia Militar Central de la Defensa. En el operativo participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano e Interpol México.

Agregó que “Kamoni” tenía presencia en los municipios michoacanos de Tepalcatepec y Buenavista, identificándolo como presunto responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como de la extorsión a empresarios del sector citrícola.

De igual forma, se le señala como colaborador cercano de Juan José “N”, “Abuelo”, identificado como jefe del Cártel de Tepalcatepec, mientras que durante su detención se aseguró armamento y municiones, sin mayores detalles.

El detenido contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, por el que el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura.

Tras su detención, Edgar Valeriano “N” y lo asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

En tanto que la FGR continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar su situación jurídica.

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