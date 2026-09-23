Marcha por Ayotzinapa este 26 de septiembre: ruta prevista, horario y calles afectadas

Foto: Cuartoscuro

La marcha por Ayotzinapa se realizará este sábado 26 de septiembre de 2026, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Amnistía Internacional México convocó a las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia, mientras que el inicio de la movilización está previsto para las 16:00 horas, con destino al Zócalo capitalino.

Padres y madres de los estudiantes se reunieron previamente con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, para garantizar que la marcha llegue al Zócalo y que los manifestantes tengan libre tránsito por la ciudad.

Atendimos a estudiantes y padres de familia de #Ayotzinapa, donde tomamos acuerdos respecto a las actividades que tendrán en la ciudad por los 12 años de la desaparición de los 43.



En la reunión donde estuvo el Subsecretario @arturomedinap, se comprometieron los representantes… pic.twitter.com/bqqMyxGybq — César Cravioto (@craviotocesar) September 8, 2026

¿Cuál es la ruta prevista de la marcha por Ayotzinapa?

El recorrido que se contempla para la movilización parte del Ángel de la Independencia y avanza hacia el Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Imagen creada por ChatGPT

La ruta prevista contempla las siguientes vialidades:

Ángel de la Independencia , punto de partida

, punto de partida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo capitalino, punto final

En años anteriores, la marcha ha pasado por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo. Para 2026, el recorrido podría presentar ajustes, por lo que la recomendación es consultar información de las autoridades de la Ciudad de México.

¿A qué hora comienza la marcha?

La convocatoria de Amnistía Internacional México señala las 15:30 horas como hora de reunión en el Ángel de la Independencia.

La marcha está prevista para comenzar a las 16:00 horas y avanzar hacia el Zócalo.

12 años sin verdad, 12 años sin justicia.



Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sus familias siguen buscando respuestas y exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas.



A 12 años, no olvidamos.

A 12 años,… pic.twitter.com/2AJ14f95lm — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 18, 2026

El destino fue acordado entre las familias y las autoridades capitalinas. El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a facilitar el paso de la movilización hasta la Plaza de la Constitución.

¿Qué calles contempla el recorrido?

Para quienes tengan que desplazarse por estas zonas de la Ciudad de México, las vialidades contempladas en la ruta prevista son:

Paseo de la Reforma → avenida Juárez → zona de Eje Central → calle 5 de Mayo → Zócalo.

Marcha por Ayotzinapa llegará al Zócalo

El abogado de las familias, Isidoro Vicario, señaló que la movilización del 26 de septiembre será del Ángel de la Independencia al Zócalo. También explicó que los padres y madres de los 43 normalistas enfatizaron ante las autoridades que su movimiento es pacífico.

Imagen: Facebook / Padres Y Madres De Ayotzinapa

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, confirmó que las familias y estudiantes se comprometieron a que las actividades serán pacíficas.

Habrá actividades antes de la marcha

La marcha forma parte de una jornada por los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

De acuerdo con lo señalado por Isidoro Vicario, el 24 de septiembre se realizará un mitin frente a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el 25 de septiembre habrá una actividad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

FGR prepara informe sobre el caso Ayotzinapa

El aniversario ocurre mientras la Fiscalía General de la República (FGR) prepara un informe sobre el caso.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que se harán públicas nuevas líneas de investigación y que el informe será presentado junto con la Secretaría de Gobernación. Según explicó, los padres de los 43 estudiantes ya fueron informados sobre los resultados del análisis del caso.

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, después de ser interceptados por agentes de seguridad cuando se dirigían a la Ciudad de México a bordo de autobuses.

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