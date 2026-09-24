Seguridad México-EE. UU. mejora por presión de Trump, pero falta institucionalización: exsecretario estadounidense

Foto: Melina Ochoa

El exsecretario interno de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, dijo que la cooperación operativa entre México y Estados Unidos en seguridad se debe a la presión ejercida por el presidente Donald Trump.

Durante la quinta Convención Binacional de la American Society of México, planteó que la cooperación debe incluir a instituciones mexicanas capaces de combatir la corrupción, incluso dentro de estructuras gubernamentales.

“Necesitamos ir más allá de eso. Necesitamos asegurarnos de que esto sea institucional en ambos lados de la frontera; que no estemos solo contando arrestos, solo contando extradiciones, sino ¿tenemos instituciones aquí en México que combatan la corrupción a todos los niveles, y no solo a nivel de los líderes de los cárteles?, pero si hay elementos dentro del gobierno mexicano y en otros lugares, ¿cómo vemos un progreso medible en ese frente? Así que creo que eso es algo que Estados Unidos realmente analiza de manera holística.

“No creo que tenga nada que ver con que EE. UU. quiera gobernar a México ni nada relacionado con eso. Creo que es solo una cuestión de ¿cómo podemos desarrollar la capacidad del gobierno de México para hacer más cuando sabemos que hay limitaciones?… si existe una alianza de algún tipo entre los líderes de los cárteles y ciertos elementos del gobierno mexicano, ¿cómo abordamos eso?”

Chad Wolf / exsecretario interno de Seguridad Nacional, EE. UU.

Agregó que la inseguridad en México impacta a Estados Unidos, por eso debe dejarse ayudar.

“Si hay limitaciones en el frente de la seguridad, si se necesita más capacitación, si son más recursos, si son más recursos materiales, ya sean drones o lo que sea, creo que hay una administración de Trump dispuesta a intervenir y decir: ‘Estamos felices de brindarles más porque su seguridad impacta a los estadounidenses comunes en tiempo real’”

Chad Wolf / exsecretario interno de Seguridad Nacional, EE. UU.

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