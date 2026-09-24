FGR desmiente salida de Juan Francisco Vera en Guanajuato tras decomiso de combustible

Se mantiene Juan Francisco Vera Ayala en su cargo. FOTO: FB/FGEGuanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió la versión sobre una supuesta renuncia o salida de Juan Francisco Vera Ayala, representante de la institución en Guanajuato, luego de que circulara información sobre su presunta separación del cargo.

El rumor surgió este miércoles y relacionaba la supuesta salida del funcionario con el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo realizado en San José Iturbide, Guanajuato.

FGR niega salida de Juan Francisco Vera Ayala en Guanajuato

A través de su área de comunicación, la FGR en Guanajuato informó que no cuenta con datos que confirmen que Vera Ayala haya dejado su cargo como representante de la institución en la entidad.

La aclaración ocurrió después de que trascendiera una versión que señalaba que el funcionario habría dejado la delegación tras la polémica generada por un operativo efectuado en una terminal de almacenamiento.

Hasta el momento, la información proporcionada por el área de comunicación de la dependencia mantiene a Juan Francisco Vera Ayala como representante de la FGR en Guanajuato.

Rumor surgió tras aseguramiento de hidrocarburo en San José Iturbide

La versión sobre la supuesta salida de Vera Ayala comenzó a circular después del operativo en San José Iturbide, donde autoridades realizaron el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo.

De acuerdo con la versión difundida este miércoles, el funcionario habría dejado su puesto después de la controversia generada por el procedimiento realizado en una terminal de almacenamiento.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República rechazó que exista información oficial que confirme una renuncia o separación del cargo.

Por ahora, la dependencia no ha informado sobre algún cambio en la representación de la FGR en Guanajuato.

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