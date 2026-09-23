“2 de octubre no se olvida”: convocan a marcha en la CDMX a 58 años de la matanza de Tlatelolco

Marcha del 2 de octubre en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El próximo viernes 2 de octubre se realizará en la Ciudad de México (CDMX) la marcha conmemorativa a 58 años de la matanza estudiantil ocurrida en Tlatelolco, en 1968. A continuación te compartimos las convocatorias y horarios de esta movilización.

Convocan a marcha en la CDMX por conmemoración del 2 de octubre

El Comité 68 ProLibertades Democráticas convoca a una marcha-mitin el próximo 2 de octubre, en punto de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Desde este punto se desplazará hacia el Zócalo.

“Como hace 58 años, este próximo 2 de octubre saldremos a las calles para exigir justicia por el genocidio perpetrado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. A 58 años de aquellos hechos, mantenemos viva la memoria de quienes lucharon por las libertades democráticas y sostenemos nuestra exigencia de verdad y justicia”; publicó el comité en redes sociales.

Les convocamos a tomar juntas y juntos las calles, a mantener viva la memoria popular y a alzar la voz para que la justicia llegue.



¡Ni perdón, ni olvido!



¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa! pic.twitter.com/kqrSiGuXtR — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) September 23, 2026

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968?

El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, se vivió una de las tragedias más emblemáticas en la historia reciente del país. Ese día, el Gobierno mexicano respondió con violencia a una manifestación estudiantil que exigía más libertades democráticas y protestaba contra el autoritarismo.

Lo que comenzó como un movimiento pacífico terminó en una masacre que cobró la vida de decenas o incluso cientos de personas, aunque el número exacto de víctimas sigue siendo un tema de debate.

La masacre de Tlatelolco dejó una profunda cicatriz en la historia de México. El movimiento estudiantil fue desmantelado, y muchos de sus líderes fueron encarcelados o perseguidos.

A lo largo de los años, este acontecimiento ha sido recordado y conmemorado cada año con la consigna “2 de octubre no se olvida”, que refleja la importancia de este trágico suceso en la memoria colectiva de México.

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