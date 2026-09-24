Aguas residuales contaminan estero de Paredón; pescadores denuncian daños

Habitantes de Paredón, Tonalá, Chiapas, denunciaron que la descarga de aguas residuales hacia el estero ha provocado contaminación en la bahía y afectaciones a la pesca y la salud de la comunidad. Aseguran que el problema persiste desde hace más de 20 años.

Los pobladores señalan que la crisis ambiental comenzó después de que se autorizó enviar aguas residuales de la cabecera municipal hacia esta zona, sin contar, aseguran, con un sistema eficiente para su tratamiento.

Contaminación en Paredón afecta pesca y salud

Lorenzo Pérez Panamá, habitante de Paredón, afirmó que la contaminación ha impactado la producción pesquera, la economía y la salud de las familias.

“Desde ese tiempo hasta hoy hemos venido sufriendo esa contaminación severa para nuestra Bahía”, señaló.

Uno de los casos denunciados es el de José Francisco Rodríguez, pescador de Paredón, quien aseguró que perdió la visión de un ojo tras sufrir una infección después de tener contacto con agua contaminada.

El pescador explicó que ha pasado por dos operaciones y actualmente no puede realizar su actividad como antes.

Habitantes cuestionan funcionamiento de planta de tratamiento

En octubre de 2024 fue rehabilitada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Paredón con el objetivo de reducir el impacto ambiental. Sin embargo, habitantes sostienen que los resultados no han sido los esperados.

Pérez Panamá explicó que la instalación recibe aguas provenientes de Tonalá, las bombea hacia cárcamos y módulos para su tratamiento y posteriormente el proceso continúa por gravedad.

El habitante aseguró que la comunidad no cuenta con resultados que demuestren que la planta funciona al 100% y señaló que tampoco les han presentado estudios sobre la calidad del agua.

Protestan en Tonalá y autoridades anuncian medidas

Ante la situación, pobladores bloquearon los accesos a Paredón y se manifestaron frente al Ayuntamiento de Tonalá para exigir una respuesta.

Los habitantes señalaron que durante las últimas semanas el deterioro ambiental de la bahía aumentó debido a los efectos del mar de fondo.

Tras la protesta, autoridades del Gobierno de Chiapas se comprometieron a suspender el envío de aguas residuales hacia el estero y realizar trabajos de dragado para recuperar el ecosistema.

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