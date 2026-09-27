Venezuela protesta: piden elecciones y el retorno de María Corina Machado

Protestan por el regreso de María Corina Machado. Foto: AFP

Cientos de personas se movilizaron este domingo en distintos estados de Venezuela para exigir el regreso seguro de la líder opositora María Corina Machado y reclamar un cronograma para las próximas elecciones presidenciales.

La convocatoria fue realizada por el movimiento opositor Comando con Venezuela, que llamó a una “gran caravana” nacional. Las movilizaciones incluyeron automóviles, motocicletas, bicicletas y concentraciones a pie.

María Corina Machado y su regreso a Venezuela

Las protestas ocurrieron después de que el equipo de María Corina Machado denunciara nuevos intentos frustrados para regresar al país desde Panamá.

Según sus colaboradores, la dirigente intentó ingresar a Venezuela en tres ocasiones durante la última semana. Con estos episodios, sumarían al menos siete los intentos que no han podido concretarse. Las autoridades venezolanas, por su parte, han rechazado que exista una orden oficial para impedir su regreso.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz. Actualmente permanece en Panamá.

El sábado, durante un foro virtual, la dirigente aseguró:

“Yo voy a regresar muy pronto a mi país”. “Yo voy a regresar muy pronto a mi país ¿Dónde está y a dónde va La Democracia en América?”

Piden elecciones presidenciales en 2027

En Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y trabajadores se concentraron cerca del organismo electoral para exigir un calendario para las próximas elecciones presidenciales.

En Miranda, las caravanas recorrieron Los Teques con banderas venezolanas y carteles en los que se pedía un “cronograma electoral claro” y elecciones presidenciales en 2027.

La jornada se realizó mientras continúan los contactos entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición, con participación de Estados Unidos, sobre una eventual transición y futuros comicios.

Denuncian detención de integrante opositor

Durante la jornada, Vente Venezuela denunció la detención de Fernando Torrealba, integrante de la organización en el estado Zulia.

De acuerdo con la agrupación, funcionarios de la Guardia Nacional lo detuvieron mientras participaba en la movilización. La organización pidió información sobre su situación y su liberación.

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