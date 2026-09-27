Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia para mantener el físico de Rocky

Sylvester Stallone habla de los problemas por su físico Foto: Cuartoscuro

Sylvester Stallone es uno de los actores íconos del cine de acción, pues desde el éxito de Rocky, ha sido el rostro de otras franquicias como Rambo o incluso Los Indestructibles, pero el físico que mantuvo para dar vida al boxeador incluso le provocó bulimia.

En una reciente entrevista para The New York Times, retomada por Variety, el actor reconoció cómo se obsesionó con mantener un índice de grasa corporal bajo.

Sylvester Stallone y la relación con su cuerpo

Sylvester Stallone reveló que ha tenido una relación difícil con su físico tras el cambio que realizó para dar vida a Rocky.

Pues en un principio buscaba que fuera muy atlético, sobre todo porque la propia evolución del personaje de Rocky le demandaba ser así.

“Era mi armadura. Me fijaba en Rocky: un tipo muy terso, de aspecto muy normal. Y entonces pensé: creo que el personaje empezaría a volverse un poco más vanidoso. Y luego, en ‘Rambo’, interpretas a un guerrero, así que serías un poco más animal. No serías tan terso, así que empecé a pensar: diseña tu cuerpo como el de un jaguar, un felino. No grande como Arnold, sino más salvaje y agresivo, muy ágil y atlético”, aseguró.

Pero este pensamiento se convirtió en una obsesión para él, confesando que incluso: “Llegó un punto en que desarrollé bulimia, mi porcentaje de grasa corporal bajó al 2,6 % cuando estaba haciendo ‘Rocky III’, y no podía retener nada. O no quería retenerlo porque me obsesioné con mantenerme en ese nivel de forma física, literalmente una especie de adoración obsesiva al cuerpo”.

Uso de sustancias

El actor reconoció que el uso de esteroides también estuvo presente, pues aseguró que nadie logra mantener un físico así de forma natural.

“No me importa lo que digan. No es que seas un drogadicto, pero si vas a entrenar y tratar de mantenerte en forma durante seis meses seguidos, y solo comes yogur y pudín, es imposible” reconoció el actor.

Aunque mencionó que los utilizó de forma regulada y responsable, reconoció que estos también tuvieron consecuencias terribles.

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