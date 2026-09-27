Para esta edición de “Viernes Garnachero” nos lanzamos a Iztacalco para conocer “Tacos Argentinos”, una taquería que tiene apenas cinco meses de haber abierto y que ofrece una amplia variedad de tacos, guarniciones libres y una promoción de pastor al 2×1 todos los días.

El lugar se encuentra en Plutarco Elías Calles #134, en la colonia San Pedro Iztacalco, donde el equipo de Roberto y Oscar recibe a los comensales desde las 11:00 de la mañana y hasta las 11:00 de la noche.

Foto: Uno TV

La carta incluye tacos de arrachera, bistec, sirloin, longaniza, campechano, tripa, suadero, costilla de res, costilla de puerco, pollo, chuleta, cecina enchilada, carne enchilada y lomo de cerdo, además de los clásicos tacos al pastor.

Uno de los atractivos de la taquería es precisamente su promoción de pastor: todos los días tienen 2×1.

Pero eso no es todo. Tacos Argentinos también cuenta con una barra de guarniciones libres, donde los clientes pueden servirse pepinos, zanahoria, cebolla con habanero, pico de gallo, nopales con chile y tostaditas.

Para acompañar los tacos hay diferentes salsas y aderezos, como chiles toreados, chimichurri, guacamole y mayonesa con chipotle. También tienen una salsa de chile de árbol con cacahuate para quienes buscan una opción más picante.

Entre los acompañamientos destaca también una preparación de frijoles de la olla con chilitos, además de un detalle que acompaña a todos los tacos: papas a la francesa incluidas.

Tacos Argentinos tiene otras dos sucursales. Una se encuentra en Adolfo Prieto y Xola, en la colonia Del Valle, y otra en Congreso de la Unión #536, cerca del Metro Santa Anita.

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