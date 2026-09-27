Fuertes lluvias en México provocan inundaciones y desbordamientos en estados

Afectaciones por lluvias. Fotos: Adolfo Torres/Omar Hernández

En varios estados del país se han reportado inundaciones y deslaves tras el paso de las fuertes lluvias provocadas por el Huracán Polo. A continuación te presentamos un recuento de las principales afectaciones en México.

Polo deja inundaciones en Puerto Vallarta, Jalisco

La zona hotelera de Puerto Vallarta, Jalisco, registró inundaciones este viernes debido a las lluvias asociadas al paso del Huracán Polo frente a las costas de Jalisco.

Las afectaciones principales se concentraron en las colonias Las Glorias, Versalles y Díaz Ordaz, donde el agua pluvial rebasó los niveles de banqueta en múltiples vialidades urbanas.

La contingencia vial se agravó a consecuencia del colapso del sistema de drenaje sanitario, provocando el brote de aguas negras que se mezclaron con la corriente en la vía pública.

Aguas negras invaden calles y viviendas en Las Glorias, Puerto Vallarta



PUERTO VALLARTA, Jal.- Las intensas lluvias registradas en las últimas horas volvieron a evidenciar problemas en la red de drenaje de Puerto Vallarta, luego de que aguas negras brotaran a la superficie e… pic.twitter.com/TT75ss6Vxg — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) September 26, 2026

Las intensas lluvias también provocaron inundaciones el sábado y se retrasaron varios vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

En otros puntos del municipio, las autoridades cerraron la circulación en la avenida Francisco Villa, entre el libramiento y la avenida Las Américas, así como los cruces de las colonias Versalles y Díaz Ordaz. Sobre la avenida México, la saturación del suelo causó la caída de un árbol de gran tamaño sobre las instalaciones de la Universidad UNE, provocando daños en el cableado eléctrico y de servicios públicos.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal mantuvieron patrullajes continuos para liberar las arterias bloqueadas por el agua y atender reportes ciudadanos.

🚨 Una corriente de agua arrastró un automóvil con una madre y su hija de aproximadamente cinco años a bordo, en Puerto Vallarta, Jalisco.



Vecinos acudieron al rescate y rompieron uno de los vidrios del vehículo para poder sacar a ambas. Las dos fueron llevadas a una zona segura… pic.twitter.com/aW6CZC5ObX — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 27, 2026

Desbordamiento deja casas destruidas y cuatro personas desaparecidas en Talpa de Allende, Jalisco

También en Jalisco, el desbordamiento del río Santa Elena, dejó tres viviendas colapsadas, daños en dos puentes y cuatro personas desaparecidas en la comunidad de La Cuesta perteneciente al municipio costero de Talpa de Allende y generó la movilización de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de (UEPCBJ).

Durante la madrugada de este domingo se implementó el operativo donde oficiales de la dependencia atienden las afectaciones generadas por una tormenta en el municipio. Según informó la UEPCBJ, la creciente súbita de un arroyo en La Cuesta ocasionó el derrumbe de las tres casas y daños estructurales en un par de puentes.

Personal de la Unidad Estatal mantienelabores de búsqueda aguas abajo y coordina las acciones desde un Puesto de Comando. Para reforzar estas tareas, el Gobierno de Jalisco activó los helicópteros Fénix y Black Hawk, destinados a la evaluación aérea de daños y al traslado de personal.

Además, en la carretera estatal 555 se registran derrumbes y deslaves en distintos puntos. La dependencia mantiene coordinación con las instancias responsables de la infraestructura para las labores de recuperación.

#Jalisco| Buscan a cuatro integrantes de una misma familia en Talpa de Allende: dos adultos y sus dos hijos menores de edad.



La búsqueda se realiza luego de que la creciente de un arroyo arrastró tres viviendas en la localidad de La Cuesta y afectó dos puentes.



El apoyo fue… pic.twitter.com/jyUk4jJt8t — Israel Orozco (@IsraelOroozco) September 27, 2026

Lluvias en la sierra nororiental de puebla dejan comunidades afectadas y carreteras colapsadas

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas dejaron severas afectaciones en municipios de la Sierra Nororiental de Puebla, donde se reportaron derrumbes, deslaves y colapsos de la carpeta asfáltica que mantienen poblaciones incomunicadas.

Uno de los daños más graves se localiza sobre el tramo Amixtlán–San Felipe Tepatlán, dondeparte de la carretera prácticamente desapareció tras el reblandecimiento y desplazamiento del terreno.

De acuerdo con la evaluación realizada por Protección Civil estatal, el colapso abarca una superficie aproximada de 50 metros de largo por 50 metros de ancho y alcanza hasta 50 metros de profundidad, por lo que quedó interrumpido completamente el tránsito de vehículos y peatones.

La afectación carretera también encendió las alertas por la cercanía de viviendas, al menos ocho casas se encuentran en riesgo de colapso debido a la inestabilidad del terreno.

En el tramo Amixtlán–Hermenegildo Galeana, otro derrumbe bloqueó totalmente la circulación vehicular y peatonal. Ante esta situación, las autoridades analizan habilitar un acceso provisional para vehículos ligeros, siempre y cuando las condiciones del terreno permitan realizar los trabajos de manera segura.

Los daños se extendieron a otros puntos de la región, tierra, piedras y material orgánico fueron arrastrados sobre diferentes tramos carreteros, principalmente entre San Felipe Tepatlán y Tepango de Rodríguez.

En la comunidad de Las Láminas, perteneciente a Tepango de Rodríguez, se reportaron derrumbes sobre la Carretera Interserrana, donde en algunos puntos únicamente fue posible establecer pasos provisionales.

Como consecuencia de las afectaciones, San Felipe Tepatlán y Hermenegildo Galeana permanecen incomunicadas, mientras que Tlamanca de Hernández no cuenta con acceso vehicular por la vía afectada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.