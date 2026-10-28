Buscan a culpables de envenenar perros en el Parque España; revisan videos de cámaras de vigilancia

Investigan envenenamiento de perros en Parque España. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizan acciones de investigación para identificar a los posibles responsables del presunto envenenamiento de perros en el Parque España, acciones en las que murieron dos caninos, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades informaron que, tras recibir reportes de animales con malestares mientras paseaban por el parque, comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Como parte de las acciones, se analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener información que contribuya a determinar quiénes pudieron estar involucrados.

La mañana del martes 27 de octubre, elementos de la SSC atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias 911. La alerta señalaba que varios perros recibían atención médica en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, luego de presentar problemas de salud durante un paseo por el parque. De acuerdo con la información recabada inicialmente, dos de los animales murieron por una posible intoxicación.

Revisan cámaras de vigilancia para identificar a los responsables

La revisión de las grabaciones forma parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos y establecer si alguna persona participó en el posible envenenamiento de los animales.

De manera paralela, personal ministerial recaba las declaraciones de las personas propietarias de los perros, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y especialistas de servicios periciales realizan actuaciones en el lugar.

La Fiscalía CDMX inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos. También solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Hallan posible indicio durante recorrido en el Parque España

Durante una inspección en el lugar, policías de la SSC localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul. El posible vínculo de este hallazgo con los reportes de intoxicación será materia de investigación, por lo que no se ha establecido oficialmente que ese objeto haya causado la muerte de los perros.

Las autoridades mantienen la coordinación para reunir información, esclarecer las circunstancias de los hechos e identificar a quienes pudieran estar involucrados.

Piden reportar posibles casos de maltrato animal

La SSC, a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), y personal de la PAOT, en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, realizan recorridos preventivos en el Parque España y ofrecen orientación a quienes acuden con sus animales de compañía.

Las instituciones exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los animales. Los avisos pueden realizarse en:

911

Unidad de Contacto del Secretario de la SSC

En el teléfono 55 5208 9898

Cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

La investigación continúa para determinar qué ocurrió, establecer si existe relación entre los indicios localizados y los reportes recibidos, y avanzar en la identificación de posibles responsables.

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