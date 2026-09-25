Guillermo del Toro regresa al Festival Internacional de Cine de Morelia 2026 para el 20 aniversario de “El laberinto del fauno”

Presentación de la edición 24 del FICM. Foto: Alberto Estrada

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tendrá entre sus grandes protagonistas a Guillermo del Toro, quien regresará al encuentro cinematográfico para celebrar los 20 años de “El laberinto del fauno”, una de las películas más reconocidas de su trayectoria.

Para Daniela Michel, fundadora y directora general del festival, contar nuevamente con el cineasta mexicano representa un privilegio, especialmente por el vínculo que han construido a lo largo de los años.

“Es un amigo personal. Es una persona generosísima y que justamente por esa extraordinaria generosidad está ocupado todo el año, todo, todo el año con 20 proyectos de apoyar a películas, a jóvenes”, expresó Michel durante la presentación de la edición 24 del FICM, al hablar del compromiso que Del Toro mantiene con nuevas generaciones de cineastas.

La directora del festival destacó, además, la cantidad de invitaciones que recibe el realizador mexicano de distintos encuentros cinematográficos alrededor del mundo, pero señaló que su agenda también debe permitirle desarrollar sus propios proyectos. Por ello, la organización trabaja en los detalles de su visita a Morelia para que pueda compartir con el público y disfrutar de la celebración.

“Yo siento que es una de las grandes glorias no solo cinematográficas mexicanas, sino del cine mundial. Es sinónimo de calidad, de entusiasmo, de cinefilia, de cariño, de amor a la gente, a su público”, afirmó Daniela Michel, quien agregó que Del Toro es una de las personas más queridas dentro de la industria cinematográfica.

La presencia del director tendrá como punto central una gran gala para conmemorar las dos décadas de “El laberinto del fauno”.

Michel recordó, además, la importancia de aquella película en el Festival de Cannes, donde recibió una de las ovaciones más grandes que ha tenido una cinta en la historia del certamen.

El FICM ha mantenido a lo largo de los años un vínculo cercano con la obra de Del Toro; incluso, Pinocho tuvo su premiere mexicana en el festival en 2022.

“Campeón gabacho” abrirá el FICM 2026

Pero antes de esta celebración, el cine mexicano tendrá un lugar destacado desde la inauguración del FICM, pues “Campeón gabacho”, de Jonás Cuarón, será la película encargada de abrir oficialmente la edición 24 el 16 de octubre, con la presencia del director, el productor Alfonso Cuarón y parte del elenco.

Michel explicó que para el festival era importante abrir con una producción mexicana y consideró que la película de Jonás Cuarón era particularmente adecuada por su discurso y su tono.

“Es una película realmente muy fuerte, con mucha vitalidad, con mucha alegría, con mucha esperanza”, señaló la directora, quien resaltó la manera en que aborda el duelo desde una perspectiva llena de energía.

“Conocemos a Jonás desde que empezó su carrera. Creemos que es muy importante también darle una oportunidad a un cineasta así de brillante como es Jonás Cuarón”, agregó Michel, al destacar el orgullo del festival por acompañar la trayectoria del realizador y presentar su nueva película ante el público de Morelia.

La edición 24 del FICM contará con 96 películas en competencia: 64 cortometrajes mexicanos, 7 de animación, 11 documentales y 36 de ficción, además de 12 documentales mexicanos y 12 largometrajes mexicanos. Los ganadores de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como del largometraje documental, podrán ser considerados elegibles para los Premios Oscar.

Del 16 al 25 de octubre, Morelia recibirá también a figuras como Gael García Bernal, Demián Bichir, Diego Boneta, James Gray, Carlos Reygadas y Andrea Pallaoro, entre otros invitados nacionales e internacionales.

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