Video: Ambulancia del IMSS choca en Azcapotzalco, separan al chofer de su puesto

IMSS retira de sus funciones a chofer de ambulancia. FOTO: Archivo/Cuartoscuro

El IMSS retiró de sus funciones al conductor de una ambulancia que estuvo involucrada en un incidente vial ocurrido este jueves en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, donde hubo un lesionado y un par de vehículos dañados.

La institución informó que tomó la decisión de inmediato y confirmó que el trabajador quedó a disposición del Ministerio Público, que ya realiza las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

#IMSSinforma: Respecto al incidente vial ocurrido en la colonia Nueva Santa María, en el que participó una ambulancia institucional, el #IMSS brinda atención y acompañamiento a la persona lesionada y colabora con las autoridades para esclarecer los hechos. pic.twitter.com/O9Hjj93JZE — IMSS  (@Tu_IMSS) September 25, 2026

Tras darse a conocer el caso, el IMSS CDMX Norte explicó que el chofer fue separado de su puesto mientras avanzan las investigaciones.

Además, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y definir qué responsabilidades corresponden.

El incidente dejó a una persona lesionada, quien recibe atención médica y acompañamiento por parte del Instituto.

Un aparatoso y múltiple accidente se registró en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco, luego de que el conductor de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdiera el control de la unidad, impactando a varios vehículos y atropellando a… pic.twitter.com/3ybvxcC6e1 — Uno TV (@UnoNoticias) September 25, 2026

También revisarán daños e indemnizaciones

El IMSS indicó que no sólo dará seguimiento a la investigación del conductor. También revisará los daños materiales provocados durante el incidente.

En caso de que corresponda, se iniciarán los procedimientos de indemnización conforme a las reglas del propio Instituto.

Entre las medidas anunciadas están:

Retirar al conductor de sus funciones.

Colaborar con el Ministerio Público.

Dar atención a la persona lesionada.

Revisar los daños materiales.

Dar seguimiento a posibles indemnizaciones.

Habrá sanciones cuando termine la investigación

El Instituto señaló que no tolerará conductas que pongan en riesgo a otras personas.

También adelantó que, una vez que terminen las investigaciones, aplicará las sanciones que correspondan.

Por ahora, el trabajador sigue a disposición del Ministerio Público y el caso continúa bajo investigación.

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