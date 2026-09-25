Padres de bebés fallecidos en IMSS de Durango denuncian ante FGR

Los padres de bebés fallecidos en el IMSS de Durango interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos y se determinen posibles delitos relacionados con la muerte de los menores.

Este jueves, tres de los cinco afectados acudieron a las instalaciones federales para presentar la querella. Diego Tobalín, uno de los padres, señaló que confían en la FGR para esclarecer lo ocurrido y dejar un antecedente del caso.

FGR investigará muerte de bebés en IMSS de Durango

La denuncia busca que el Ministerio Público determine los posibles delitos que pudieron derivar en la muerte de los bebés.

Fermín Flores, abogado de las familias, explicó que la querella contiene el relato detallado de lo ocurrido a cada una de las familias de los derechohabientes fallecidos.

Uno de los puntos centrales señalado por los familiares es la falta de necropsias a los menores, procedimiento que, de acuerdo con su defensa, debió realizarse en el propio hospital.

Flores indicó que, hasta el momento, tienen conocimiento de que no existen necropsias. Agregó que este punto será establecido junto con el Ministerio Público y evitó proporcionar más detalles para no entorpecer la investigación.

Las familias dijeron confiar en que la investigación federal se realice con autonomía y sin presiones externas.

IMSS asegura que colaborará con la FGR

Pese al inicio del proceso penal, continúa abierta la comunicación entre los familiares, su defensa y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, hasta ahora no existe una nueva reunión programada.

Por su parte, el IMSS aseguró que colaborará con las autoridades federales durante las investigaciones.

“Respetamos el derecho de las familias a denunciar. El IMSS colabora con la Fiscalía General de la República en todo lo que solicite”, señaló Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del instituto.

Mientras avanza la denuncia presentada ante la FGR, autoridades estatales y federales mantienen investigaciones paralelas sobre el caso.

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