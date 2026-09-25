Polo golpea Playa Azul: 23 enramadas quedan en pérdida total

Comerciantes de Playa Azul, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, enfrentan graves daños tras el paso del huracán Polo. Al menos 23 enramadas fueron reportadas como pérdida total por el impacto del mar.

Tras el paso del meteoro, los afectados comenzaron las labores de limpieza para intentar recuperar lo poco que quedó de sus negocios. Personal de la Marina y la Defensa Nacional se sumó a los trabajos de apoyo en la zona.

Entre los damnificados se encuentra Sergio López, cuyo negocio sufrió daños estructurales. Los costales con tierra que habían colocado como medida preventiva no fueron suficientes ante la fuerza del mar.

“Los daños más fuertes, pues es lo material ahorita, porque pues el mar subió demasiado y el mar pues tiene mucha fuerza. Están saliendo albercas, cocinas, pues un mueble, muchas cosas”, relató.

Pese a las pérdidas, señaló que buscarán reactivar sus negocios, ya que varias familias dependen de las enramadas y de los servicios que ofrecen.

“Tenemos que reactivar hasta en la calle, yo creo que nos vamos a reactivar”, afirmó Sergio López.

Marina y Defensa apoyan a damnificados en Michoacán

Elementos de la Marina y la Defensa Nacional apoyaron a los prestadores de servicios con el retiro de árboles, maderas y escombros. También improvisaron rompeolas con costales.

El capitán Benito Armando López Lara, jefe de Operaciones, informó que hay mil 42 elementos listos para ser desplegados.

En Playa Azul, detalló, se encuentran 60 integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), quienes cuentan con maquinaria, equipo, drones y personal de enfermería para apoyar a la población.

Protección Civil reporta saldo sin víctimas mortales

La Coordinación Nacional de Protección Civil también llegó a la costa de Michoacán para revisar las afectaciones.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, destacó que, pese a los daños materiales, no se reportaron víctimas mortales ni fue necesario activar albergues temporales.

Las labores de limpieza y las medidas preventivas continuaron durante el resto del día.

Además de Playa Azul, se reportaron daños en Caleta de Campos, Las Peñas y El Habillal.

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