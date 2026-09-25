Tras horas de bloqueo, trabajadores del IMSS liberan Circuito Interior; alistan marcha para el 1 de octubre

Trabajadores del IMSS preparan nueva movilización. Foto: Cuartoscuro

Jubilados y trabajadores del IMSS que este miércoles bloquearon durante unas cinco horas Circuito Interior, frente a la sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), liberaron la vialidad y anunciaron una marcha para el próximo 1 de octubre, luego de no obtener una respuesta pública de la dirigencia sindical a sus demandas.

Los manifestantes informaron que la próxima movilización partirá nuevamente a las 10:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI con destino a las oficinas centrales del sindicato.

#BuenAvance en Eje 3 Sur de Circuito Interior a Congreso de la Unión. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/h00mtYpHcW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 25, 2026

Convocan a otra protesta

Tras varias horas de manifestación y afectaciones viales en la colonia Condesa, los inconformes liberaron la circulación y adelantaron que mantendrán las movilizaciones hasta ser atendidos por Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.

Los participantes señalaron que continuarán organizándose para visibilizar las demandas de trabajadores activos, jubilados, personal de IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar.

¿Qué exigen los trabajadores?

Entre las principales demandas planteadas por los manifestantes se encuentran:

Un incremento salarial superior al 2.9% aprobado recientemente por la dirigencia sindical.

Mayor abasto de medicamentos, equipo médico e insumos en clínicas y hospitales.

Garantías para una jubilación digna y rechazo al traslado de recursos a las Afores.

Contratación de más personal para reducir la carga laboral.

Respeto a los derechos sindicales y cese de presuntas represalias contra trabajadores.

Los inconformes aseguran que las condiciones actuales afectan tanto a los empleados como a los derechohabientes que reciben atención en las unidades médicas.

#AlMomento



Jubilados y trabajadores del IMSS aclaran que no hay ningún acuerdo con el sindicato.



📹 Melina Ochoa pic.twitter.com/HTsVnkpdDx — Uno TV (@UnoNoticias) September 24, 2026

La movilización partió del Centro Médico

Minutos antes de las 10:00 de la mañana, trabajadores y jubilados comenzaron a concentrarse frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Cerca de las 10:40 horas inició la marcha sobre el Eje 3 Sur Baja California, ocupando los carriles de circulación rumbo a la sede sindical ubicada en Circuito Interior.

Durante el recorrido se escucharon consignas como “derechos laborales no son negociables”, “fuera las afores” y “marcha sin miedo”.

Participaron alrededor de 350 personas

De acuerdo con reportes de monitoreo de la Ciudad de México, alrededor de 350 trabajadores y jubilados del IMSS participaron en la protesta.

El contingente permaneció varias horas frente al edificio sindical hasta que decidió retirar el bloqueo y reabrir la circulación vehicular, aunque advirtió que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta a sus planteamientos.

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