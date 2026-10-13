Tras Rachel y Simon, vigilan nueva zona ciclónica frente a Oaxaca y Chiapas: estos estados esperan lluvias fuertes

Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

Tras el paso de Rachel y Simon, una nueva zona de baja presión en el océano Pacífico mantiene 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en los siguientes siete días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza al sur de Oaxaca y Chiapas, a 680 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza al oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora. Mientras permanece bajo vigilancia, el pronóstico prevé lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país hasta el viernes 16 de octubre.

Se mantiene en vigilancia una zona de #BajaPresión al sur de #Oaxaca y #Chiapas, Mantiene 100 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Está a 680 km al sur de Puerto Ángel, #Oaxaca y se mueve al oeste-noroeste a 16 km/h⬇️ pic.twitter.com/xi0wE9sGeW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que su administración mantiene la vigilancia meteorológica ante la evolución de esta zona de baja presión y llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Aunque la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 100%, el aviso del SMN identifica al sistema como una zona de baja presión en vigilancia.

¿Qué estados tendrán lluvias del 13 al 16 de octubre?

El pronóstico extendido del SMN, emitido el 12 de octubre, contempla precipitaciones de distinta intensidad desde este martes y hasta el viernes. Estos son los estados donde se esperan lluvias, organizados por día y de acuerdo con la intensidad prevista.

Martes 13 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa

Nayarit

Chihuahua

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco

Michoacán

Colima

Estado de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Miércoles 14 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa

Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Colima

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Jueves 15 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Coahuila

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Viernes 16 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Coahuila

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Sonora

Nayarit

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

Sinaloa

¿Cómo estará el clima en CDMX y el Valle de México?

Para este martes 13 de octubre, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado, bruma por la mañana y ambiente fresco en el Valle de México. En las zonas altas del Estado de México se espera frío y existe probabilidad de formación de nieblas.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en el oeste del Estado de México y chubascos en la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Para la capital del país, el pronóstico contempla:

Temperatura mínima: de 14 a 16 °C.

de 14 a 16 °C. Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

de 25 a 27 °C. Viento: del este y noreste, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.

Pronóstico para el miércoles 14 de octubre

Se prevé cielo medio nublado por la mañana, con bruma y ambiente fresco. Durante la tarde, el cielo estará medio nublado a nublado, con ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el oeste y suroeste del Estado de México. También podrían presentarse descargas eléctricas.

La temperatura mínima estimada en la CDMX será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 25 y 27 °C.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Mientras continúa la vigilancia de la nueva zona de baja presión en el Pacífico, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, como pidió la gobernadora de Guerrero.

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