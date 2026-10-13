Tras Rachel y Simon, vigilan nueva zona ciclónica frente a Oaxaca y Chiapas: estos estados esperan lluvias fuertes
El SMN mantiene vigilancia sobre un sistema con 100% de probabilidad ciclónica y prevé lluvias de distinta intensidad hasta el viernes.
Tras el paso de Rachel y Simon, una nueva zona de baja presión en el océano Pacífico mantiene 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en los siguientes siete días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema se localiza al sur de Oaxaca y Chiapas, a 680 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza al oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora. Mientras permanece bajo vigilancia, el pronóstico prevé lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país hasta el viernes 16 de octubre.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que su administración mantiene la vigilancia meteorológica ante la evolución de esta zona de baja presión y llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Aunque la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 100%, el aviso del SMN identifica al sistema como una zona de baja presión en vigilancia.
¿Qué estados tendrán lluvias del 13 al 16 de octubre?
El pronóstico extendido del SMN, emitido el 12 de octubre, contempla precipitaciones de distinta intensidad desde este martes y hasta el viernes. Estos son los estados donde se esperan lluvias, organizados por día y de acuerdo con la intensidad prevista.
Martes 13 de octubre
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Chihuahua
- Durango
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Colima
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Miércoles 14 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Michoacán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Colima
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
Jueves 15 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Coahuila
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
Viernes 16 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Coahuila
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Nuevo León
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Sonora
- Nayarit
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Sinaloa
¿Cómo estará el clima en CDMX y el Valle de México?
Para este martes 13 de octubre, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado, bruma por la mañana y ambiente fresco en el Valle de México. En las zonas altas del Estado de México se espera frío y existe probabilidad de formación de nieblas.
Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en el oeste del Estado de México y chubascos en la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
Para la capital del país, el pronóstico contempla:
- Temperatura mínima: de 14 a 16 °C.
- Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.
- Viento: del este y noreste, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.
Pronóstico para el miércoles 14 de octubre
Se prevé cielo medio nublado por la mañana, con bruma y ambiente fresco. Durante la tarde, el cielo estará medio nublado a nublado, con ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el oeste y suroeste del Estado de México. También podrían presentarse descargas eléctricas.
La temperatura mínima estimada en la CDMX será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 25 y 27 °C.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?
El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Además, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Mientras continúa la vigilancia de la nueva zona de baja presión en el Pacífico, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, como pidió la gobernadora de Guerrero.
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