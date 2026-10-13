La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de octubre de 2026
Estos son los temas más importantes abordados por la presidenta este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 13 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Mañanera de Claudia Sheinbaum este 13 de octubre
Los códigos de emergencia en penales federales bajaron un 35%, lo que representa una baja en riñas, extorsiones, amenazas y otras situaciones de riesgo denunciadas, , explica Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los detenidos, destacan 2 mil 170 presuntos extorsionadores.
Construirán seis nuevos centros penitenciarios en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas y Estado de México, con capacidad para 18 mil 480 personas privadas de la libertad.
De igual forma, contrataron a mil 192 nuevos elementos para penales, sumado a la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria para atender situaciones de riesgo.
Omar García Harfuch explica que están trabajando en un nuevo modelo penitenciario que mejora los protocolos de seguridad; profesionalización del personal y mejorar los procesos de control y vigilancia.
Se han detenido a 70 mil 571 personas, incautado 569.9 toneladas de droga y 36 mil 303 armas hasta el 30 de septiembre.
Omar García Harfuch resalta la detención de Eliseo “N”, el “Junior”, miembro de los ”Rusos” responsable de atacar a elementos de seguridad en octubre del 2025 en Acapulco que implementaban operativos contra la extorsión en el Mercado Central. Con ello, suman siete personas detenidas relacionadas con extorsiones en Acapulco.
De igual forma, aprehendieron a Oscar Ariel “N”, uno de los líderes de Mara 18, quien estaría vinculado a al menos 15 homicidios, delitos contra la mujer y narcomenudeo. Es objetivo prioritario en El Salvador.
Jornadas de Paz
El Gobierno Federal ha atendido a 100 mil jóvenes en municipios con mayor índice de violencia a través de “Las y los jóvenes unen al barrio”, indica Beatriz Olivares, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito,
Este programa ofrece trabajo comunitario por un año a jóvenes que tienen alguna condición de vulnerabilidad, como falta de estudios, de empleo, con problemas de consumo de sustancias o con la justicia.
“Lo que buscamos es que no se acerquen a las economías ilegales y se mantengan lejos de la violencia y de los grupos delincuenciales”.
La secretaria de Gobernación, Roca Icela Rodríguez, explica que suman más de 617 viviendas visitadas con el programa “Atención a las Causas” de la violencia.
De igual forma, se canjearon 14 mil 77 armas de fuego hasta el 12 de octubre de este 2026, como parte del plan de desarme.
Asimismo, suman 487 construcciones, ampliación y transformación de planteles de educación media-superior en municipios con índices altos de violencia.
Disminución de delitos
Han disminuido en un 36% los delitos de alto impacto entre septiembre del 2024 y 2026. Existe un promedio de 408.8 casos.
El robo de vehículo con violencia ha bajado un 55% en el mismo periodo, con un promedio de 67.1 casos por día.
Asimismo, disminuyeron los feminicidios en un 3.5%, con un promedio de 1.90 casos por día; bajó la extorsión un 1.8%, con 31.32 casos, mientras que el secuestro extorsivo aminoró un 26.6%, con 1.15 casos.
Ha bajado en un 52% el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, con 42.2 casos por día hasta el 30 de septiembre, explica Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entidades con más homicidios en 2026
-Baja California
-Guanajuato
-Chihuahua
-Sinaloa
-Estado de México
Entidades con más disminución
-San Luis Potosí
-Nayarit
-Quintana Roo
-Baja California Sur
-Nuevo León
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 13 de octubre.
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