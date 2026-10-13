La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de octubre de 2026

Los códigos de emergencia en penales federales bajaron un 35%, lo que representa una baja en riñas, extorsiones, amenazas y otras situaciones de riesgo denunciadas, , explica Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los detenidos, destacan 2 mil 170 presuntos extorsionadores.

Construirán seis nuevos centros penitenciarios en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas y Estado de México, con capacidad para 18 mil 480 personas privadas de la libertad.

De igual forma, contrataron a mil 192 nuevos elementos para penales, sumado a la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria para atender situaciones de riesgo.

Omar García Harfuch explica que están trabajando en un nuevo modelo penitenciario que mejora los protocolos de seguridad; profesionalización del personal y mejorar los procesos de control y vigilancia.