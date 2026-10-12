Simon y Rachel dejan dos muertos y 10 desaparecidos; así afectan al Pacífico mexicano 

Afectaciones por Simon y Rachel. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Simon y la tormenta postropical Rachel continúan causando afectaciones en estados del Pacífico mexicano. Hasta la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026, las autoridades reportaban dos personas fallecidas, una en Guerrero y otra en Baja California, además de 10 personas desaparecidas en esta última entidad, mientras las lluvias mantienen las alertas por inundaciones y daños en distintas zonas.

Simon y Rachel: dos personas muertas y 10 desaparecidas

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó durante la conferencia matutina de este lunes que una persona murió en Guerrero por los efectos del huracán Simon.

La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, amplió la información y detalló que la víctima era una persona adulta mayor de 71 años, quien falleció tras el colapso de una barda en Chilpancingo.

.@laualzua, titular de la #CNPC de la @SSPCMexico informó en la #MañaneraDelPueblo de la Presidenta @Claudiashein, que se activaron los planes DN-III-E y Marina de @Defensamx1 y @SEMAR_mx en 4 estados afectados por el huracán #Simon, y se coordinan acciones con Nayarit y Sinaloa… pic.twitter.com/Z74jq0p5oC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2026

En tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó sobre las afectaciones ocasionadas por Rachel en esa entidad, donde se reportó la muerte de una menor de edad y 10 personas desaparecidas.

De acuerdo con la mandataria estatal, ocho de las personas no localizadas corresponden al municipio de Ensenada, mientras que las otras dos se encuentran en San Felipe.

Simon y Rachel: afectaciones en los estados del Pacífico mexicano

Los fenómenos meteorológicos han provocado afectaciones en distintos puntos del país. Mientras Rachel dejó consecuencias en Baja California, Simon avanzó por el Pacífico y generó lluvias, inundaciones, caída de árboles y daños en infraestructura.

En Baja California, las lluvias asociadas a Rachel ocasionaron inundaciones y complicaciones en vialidades, principalmente en Ensenada, donde continúan los trabajos para atender las zonas afectadas y localizar a las personas desaparecidas.

#California 🔴 I La marea alta y el fuerte oleaje provocaron inundaciones parciales en #PacificBeach, #SanDiego. El fenómeno coincidió con niebla marina, llovizna y baja visibilidad durante la noche.



📹: Créditos a sus respectivos autores pic.twitter.com/vr2P2zuQms — El Mexicano (@ElMexicanOnline) October 10, 2026

Vehículos en Ensenada quedaron bajo el agua en algunas calles debido a inundaciones por las lluvias derivadas de la tormenta Rachel.



La avenida Diamanta desde la Reforma se encuentra cerrada y en el lugar ya acudió Protección Civil. pic.twitter.com/O78SQ7sUF6 — ZETA Tijuana (@ZETATijuana) October 11, 2026

🌪🇲🇽No solo es Simón: ciclón postropical Rachel causa daños en el norte mexicano



⛈ El estado de Baja California (norte) nuevamente sufre los estragos de las lluvias, esto debido al fenómeno meteorológico, el cual arribó al estado en las últimas horas. A inicios de octubre,… pic.twitter.com/gB4alPJIOd — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 11, 2026

En un inicio, Simon ocasionó afectaciones en Oaxaca y Guerrero. Posteriormente, sus efectos se extendieron a Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, entidades donde las autoridades implementaron medidas preventivas ante las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.

Videos que circulan en redes sociales muestran calles inundadas, corrientes de agua y daños ocasionados por las precipitaciones en distintas localidades del Pacífico mexicano.

Tormenta Tropical Simón provoca estragos en las costas de México; Oaxaca, entre las zonas afectadas#ReporteTucán



Los efectos de la tormenta tropical Simón comienzan a hacerse sentir en distintas zonas costeras del país, particularmente en Oaxaca…https://t.co/XGYvZbKyem pic.twitter.com/ZuHURu4t7w — Tucán Oaxaca (@Revista_Tucan) October 9, 2026

🚨 El huracán #Simon dejó viviendas dañadas, locales inundados y la muerte de un adulto mayor tras el colapso de una barda en Chilpancingo, Guerrero.



Actualmente se mantiene como un ciclón de categoría tres y se se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano (cerca de… pic.twitter.com/mwLMJ0bKSd — Irving (@IrvingPineda) October 12, 2026

🌀🇲🇽Breaking: Severe surf and high waves are forcefully hitting the beaches of Coahuayana , #Michoacan 🌊



⚠️ Hurricane #Simon remains less than 100 km away from the #Mexico coast, and its impacts are clearly visible in Michoacan. pic.twitter.com/21YBf8TTIS — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 11, 2026

🌀⛈️ Simón inunda Jalisco 😳 El pasó del huracán Simón dejo varios comunidades inundadas como el malecón de Playa Perula. Ahora es categoría 3 y cambió su trayectoria a Sinaloa. Hasta el momento, solo hay una persona fallecida. pic.twitter.com/vcUFLV5hHF — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) October 12, 2026

Tecomán, Colima… playa Pascuales, famosa internacionalmente por sus olas para practicar el surf…sus ramadas y restaurantes desaparecieron ante el fuerte oleaje y aún no tenemos frente a la costa a Simón pic.twitter.com/tUO7tM6GCM — Mario  (@Hisoymario) October 10, 2026

MAREA ALTA EN #SANBLAS EN #NAYARIT Agua Salada en Zonas Bajas comienzan a elevar sus niveles, si vives en estos lugares te invitamos al #Albergue en Prepa 12. #huracan #simon #domingo.

Video: Pepito Barajas López. pic.twitter.com/oyX2uzxlze — Certeza Politica (@crtzpolitica) October 11, 2026

Aeropuerto de Puerto Vallarta mantiene cierre por Simon

Las operaciones aéreas también se han visto afectadas por el huracán Simon. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, informó que permanecerá cerrado hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre, de acuerdo con la actualización de los avisos aeronáuticos oficiales.

Por esta medida, todas las operaciones comerciales programadas para este lunes 12 de octubre quedaron canceladas.

🚨 Actualización sobre el huracán Simón https://t.co/SMqzOzGS4a — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 12, 2026

Suspenden clases por Simon y Rachel en seis estados

Las lluvias y las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Simon y la tormenta postropical Rachel llevaron a las autoridades a suspender las actividades escolares presenciales este lunes 12 de octubre de 2026 en distintas zonas del país.

Las medidas reportadas para esta jornada son las siguientes:

Baja California: suspensión de clases en todos los municipios, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial

suspensión de clases en todos los municipios, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial Jalisco: suspensión de actividades presenciales en escuelas de 22 municipios, en todos los niveles educativos y ambos turnos

suspensión de actividades presenciales en escuelas de 22 municipios, en todos los niveles educativos y ambos turnos Nayarit: suspensión de clases en todos los niveles educativos de 12 municipios. También se suspendieron labores en el Poder Ejecutivo y organismos públicos descentralizados.

suspensión de clases en todos los niveles educativos de 12 municipios. También se suspendieron labores en el Poder Ejecutivo y organismos públicos descentralizados. Colima: suspensión del turno matutino de todos los niveles educativos en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán

suspensión del turno matutino de todos los niveles educativos en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán Sinaloa: suspensión de clases en ambos turnos en siete municipios

suspensión de clases en ambos turnos en siete municipios Michoacán: suspensión de clases en tres municipios

Huracán Simon ya es categoría 2: pronóstico y posible impacto en tierra

El huracán Simon continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a las entidades de esta región. Después de afectar principalmente a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, el sistema avanza hacia Nayarit y Sinaloa, donde se prevén lluvias, vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, Simon se debilitó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Su centro se localiza a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa. Presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

#Simon permanece frente a las costas del occidente de #México como #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Los efectos de este sistema se describen en la imagen pic.twitter.com/iKSln4hhTW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Las bandas nubosas del ciclón ocasionan las siguientes condiciones meteorológicas:

Lluvias muy fuertes , de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como el sur de Sinaloa.

, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como el sur de Sinaloa. Vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora , con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en Jalisco.

, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en Jalisco. Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora , con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa, con disminución prevista durante el día.

, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa, con disminución prevista durante el día. Oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, con una disminución prevista a entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, advirtió que las lluvias, los vientos y el alto oleaje podrían continuar durante los próximos días, especialmente en Sinaloa.

🌀En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Coordinador General del #SMNmx, Fabián Vázquez Romaña, informó sobre la trayectoria y efectos del #Huracán #Simon, que se mantiene en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson muy cerca de las costas del #Pacífico mexicano. pic.twitter.com/7D4nPi36S3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

El funcionario explicó que esta entidad podría resentir los efectos de Simon con menor intensidad que la registrada en Jalisco, Colima y Michoacán, conforme el sistema continúe su desplazamiento y pierda fuerza.

Sobre su trayectoria, la proyección presentada durante la conferencia contemplaba que el ciclón pasara cerca de Mazatlán, Sinaloa, alrededor de la medianoche del jueves 15 de octubre, con una categoría menor. Sin embargo, el reporte más reciente del SMN proyecta que el sistema podría tocar tierra durante la mañana del viernes 16 de octubre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.