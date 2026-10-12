Simon y Rachel dejan dos muertos y 10 desaparecidos; así afectan al Pacífico mexicano
Los fenómenos meteorológicos han causado estragos a su paso en México, entre ellas dos muertes y 10 desaparecidos.
El huracán Simon y la tormenta postropical Rachel continúan causando afectaciones en estados del Pacífico mexicano. Hasta la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026, las autoridades reportaban dos personas fallecidas, una en Guerrero y otra en Baja California, además de 10 personas desaparecidas en esta última entidad, mientras las lluvias mantienen las alertas por inundaciones y daños en distintas zonas.
Simon y Rachel: dos personas muertas y 10 desaparecidas
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó durante la conferencia matutina de este lunes que una persona murió en Guerrero por los efectos del huracán Simon.
La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, amplió la información y detalló que la víctima era una persona adulta mayor de 71 años, quien falleció tras el colapso de una barda en Chilpancingo.
En tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó sobre las afectaciones ocasionadas por Rachel en esa entidad, donde se reportó la muerte de una menor de edad y 10 personas desaparecidas.
De acuerdo con la mandataria estatal, ocho de las personas no localizadas corresponden al municipio de Ensenada, mientras que las otras dos se encuentran en San Felipe.
Simon y Rachel: afectaciones en los estados del Pacífico mexicano
Los fenómenos meteorológicos han provocado afectaciones en distintos puntos del país. Mientras Rachel dejó consecuencias en Baja California, Simon avanzó por el Pacífico y generó lluvias, inundaciones, caída de árboles y daños en infraestructura.
En Baja California, las lluvias asociadas a Rachel ocasionaron inundaciones y complicaciones en vialidades, principalmente en Ensenada, donde continúan los trabajos para atender las zonas afectadas y localizar a las personas desaparecidas.
En un inicio, Simon ocasionó afectaciones en Oaxaca y Guerrero. Posteriormente, sus efectos se extendieron a Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, entidades donde las autoridades implementaron medidas preventivas ante las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.
Videos que circulan en redes sociales muestran calles inundadas, corrientes de agua y daños ocasionados por las precipitaciones en distintas localidades del Pacífico mexicano.
Aeropuerto de Puerto Vallarta mantiene cierre por Simon
Las operaciones aéreas también se han visto afectadas por el huracán Simon. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, informó que permanecerá cerrado hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre, de acuerdo con la actualización de los avisos aeronáuticos oficiales.
Por esta medida, todas las operaciones comerciales programadas para este lunes 12 de octubre quedaron canceladas.
Suspenden clases por Simon y Rachel en seis estados
Las lluvias y las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Simon y la tormenta postropical Rachel llevaron a las autoridades a suspender las actividades escolares presenciales este lunes 12 de octubre de 2026 en distintas zonas del país.
Las medidas reportadas para esta jornada son las siguientes:
- Baja California: suspensión de clases en todos los municipios, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial
- Jalisco: suspensión de actividades presenciales en escuelas de 22 municipios, en todos los niveles educativos y ambos turnos
- Nayarit: suspensión de clases en todos los niveles educativos de 12 municipios. También se suspendieron labores en el Poder Ejecutivo y organismos públicos descentralizados.
- Colima: suspensión del turno matutino de todos los niveles educativos en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán
- Sinaloa: suspensión de clases en ambos turnos en siete municipios
- Michoacán: suspensión de clases en tres municipios
Huracán Simon ya es categoría 2: pronóstico y posible impacto en tierra
El huracán Simon continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a las entidades de esta región. Después de afectar principalmente a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, el sistema avanza hacia Nayarit y Sinaloa, donde se prevén lluvias, vientos y oleaje elevado.
De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, Simon se debilitó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
Su centro se localiza a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa. Presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.
Las bandas nubosas del ciclón ocasionan las siguientes condiciones meteorológicas:
- Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como el sur de Sinaloa.
- Vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en Jalisco.
- Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa, con disminución prevista durante el día.
- Oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, con una disminución prevista a entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, advirtió que las lluvias, los vientos y el alto oleaje podrían continuar durante los próximos días, especialmente en Sinaloa.
El funcionario explicó que esta entidad podría resentir los efectos de Simon con menor intensidad que la registrada en Jalisco, Colima y Michoacán, conforme el sistema continúe su desplazamiento y pierda fuerza.
Sobre su trayectoria, la proyección presentada durante la conferencia contemplaba que el ciclón pasara cerca de Mazatlán, Sinaloa, alrededor de la medianoche del jueves 15 de octubre, con una categoría menor. Sin embargo, el reporte más reciente del SMN proyecta que el sistema podría tocar tierra durante la mañana del viernes 16 de octubre.
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