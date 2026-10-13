Explosión en gasera moviliza a cuerpos de emergencia en Coacalco, Estado de México

| 09:37 | Fernando Cruz | Uno TV

En redes sociales ya circulan videos de la explosión de una gasera en Coacalco; en ellos se observan personas corriendo.
Explosión en gasera
Reportan explosión en Coacalco. Foto: Cuartoscuro/Ilustración

La mañana de este martes 13 de octubre se registró una explosión en una gasera ubicada en la colonia el Ranchito, junto a Lomas de Coacalco, Estado de México (Edomex). Los primeros reportes indican que fueron dos pipas las que explotaron.

En redes sociales ya circulan videos de la explosión, donde se observa a personas corriendo.

Información en desarrollo…

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