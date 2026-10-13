Explosión en gasera moviliza a cuerpos de emergencia en Coacalco, Estado de México

Reportan explosión en Coacalco. Foto: Cuartoscuro/Ilustración

La mañana de este martes 13 de octubre se registró una explosión en una gasera ubicada en la colonia el Ranchito, junto a Lomas de Coacalco, Estado de México (Edomex). Los primeros reportes indican que fueron dos pipas las que explotaron.

En redes sociales ya circulan videos de la explosión, donde se observa a personas corriendo.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Una fuerte explosión en una gasera de #Coacalco, #EdoMex, provocó alarma entre vecinos la mañana de este 13 de octubre. El incidente ocurrió en la zona conocida como El Ranchito, cerca de un mercado.



Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de… pic.twitter.com/BpIGJ83XPc — Uno TV (@UnoNoticias) October 13, 2026

Información en desarrollo…

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