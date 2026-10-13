Marcha del IMSS hoy en CDMX: calles afectadas y rutas alternas

Trabajadores del IMSS saldrán a las calles de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomarán las calles de la Ciudad de México (CDMX) este 13 de octubre. La movilización está prevista para las 15:00 horas y podría provocar afectaciones viales en distintos puntos de la capital. Por ello, te presentamos las posibles vialidades afectadas y las alternativas para trasladarte.

¿Qué vialidades podrían verse afectadas?

La movilización está prevista para iniciar alrededor de las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aunque se contempla que los manifestantes se dirijan a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, el destino final de la marcha aún no está confirmado.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) advirtió que podrían registrarse afectaciones en las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Insurgentes

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Oriente

Calzada de Tlalpan

Como alternativas viales, la dependencia recomendó considerar las siguientes avenidas:

Anillo Periférico

Doctor Vértiz

Avenida Chapultepec

Eje 4 Sur

Ejes 1 y 2 Oriente

Avenida División del Norte

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día alrededor de las 15:00 horas en diversos puntos de la capital como: Paseo de la Reforma, Av. Cuauhtémoc, Av. Insurgentes, Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente y Calzada de Tlalpan.



La #SSC informa… pic.twitter.com/xWpIW7snLk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2026

La SSC, encabezada por Pablo Vázquez, señaló que las condiciones de la movilización podrían generar cambios de ruta y nuevas afectaciones. Por ello, pidió a la ciudadanía anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Centro de Orientación Vial.

La movilización contará con el apoyo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de trabajadores de Pemex, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud federal y del Poder Judicial.

¿Qué piden los trabajadores de la salud?

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran:

La destitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Un aumento salarial

Mejores condiciones laborales

Acciones concretas para atender el desabasto de material médico, insumos y medicamentos.

Garantías para evitar represalias contra quienes participen en las protestas

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