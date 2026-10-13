Aleks Syntek es diagnosticado con “trastorno psicótico” y pospone gira europea

Alex Syntek suma un nuevo capítulo de polémica, FOTO: Cuartoscuro

Aleks Syntek confirmó que recibe atención psiquiátrica por un “trastorno psicótico no especificado“, luego de las especulaciones sobre su salud mental que surgieron tras su polémico concierto del 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde interrumpió su presentación en varias ocasiones para reclamar al público.

El cantante compartió en sus redes sociales un video y una constancia médica en la que se informa que está bajo tratamiento especializado. Por recomendación de su psiquiatra, deberá evitar los viajes en avión hasta diciembre de 2026, situación que lo llevó a anunciar la reprogramación de algunos conciertos de su gira “Total Syntek Tour” por Europa.

“Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de ‘Total Syntek Tour’ con ustedes, por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom. La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía, voy a tener que retrasar las fechas un poquito, no se desesperen pronto”, expresó el cantante.

¿Qué tiene Aleks Syntek y por qué recibe tratamiento psiquiátrico?

El intérprete de “Duele el amor” difundió una constancia médica fechada el 4 de octubre de 2026, en la que se establece que recibe atención psiquiátrica y presenta un “trastorno psicótico no especificado”.

Este diagnóstico se refiere a una condición relacionada con síntomas psicóticos, pero cuya clasificación específica no se establece en el documento difundido.

Aleks Syntek aplaza su gira europea por recomendación de su psiquiatra



El cantante reprogramará sus conciertos en Europa y mantendrá las presentaciones en México y destinos cercanoshttps://t.co/UxAJ7Zh9HH#Espectáculos @alekssyntek_ofi pic.twitter.com/2jYclWzwdN — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) October 13, 2026

En la constancia, el especialista recomendó que el músico se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026, mientras continúa su proceso de recuperación.

La indicación médica busca evitar factores de estrés que puedan afectar su estabilidad durante el tratamiento.

Aunque en redes sociales se ha utilizado la expresión “brote psicótico” para hablar de su salud, el documento no precisa cuándo comenzaron sus síntomas ni confirma que haya presentado un episodio de este tipo durante su concierto de septiembre.

Aleks Syntek pospone conciertos en Europa por recomendación médica

Debido a las indicaciones de su psiquiatra, Aleks Syntek anunció que tendrá que reprogramar presentaciones en Europa, incluidas fechas contempladas en Irlanda, Reino Unido, España y Alemania.

El cantante explicó que su intención es cumplir con los compromisos de su gira, con la que celebra 35 años de trayectoria musical, pero deberá esperar a que su estado de salud le permita realizar viajes de larga distancia.

Por el momento, no dio a conocer las nuevas fechas de los conciertos afectados y pidió paciencia a sus seguidores europeos.

Pese a la recomendación de evitar vuelos, Syntek aseguró que tiene previsto continuar con sus presentaciones en México y destinos cercanos, siempre que sean compatibles con las indicaciones médicas.

¿Qué pasó con Aleks Syntek en su concierto del 15 de septiembre?

La polémica comenzó durante los festejos por el Grito de Independencia, cuando Aleks Syntek ofreció un concierto gratuito en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Durante el espectáculo, el músico interrumpió en varias ocasiones sus canciones para responder a comentarios de los asistentes y reclamar a sus seguidores por no defenderlo de las críticas recibidas en los últimos años.

También cuestionó el reguetón y reaccionó con molestia cuando algunas personas le pidieron interpretar canciones de otros artistas.

Uno de los momentos que se volvió viral ocurrió cuando un asistente le solicitó cantar un tema de Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, a lo que Syntek respondió:

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey”.

Los videos circularon en redes sociales y provocaron comentarios sobre su comportamiento. Algunos usuarios incluso hablaron de un supuesto “brote psicótico”, aunque esas afirmaciones no estaban respaldadas por una valoración médica pública en ese momento.

¿Cuándo volverá Aleks Syntek a viajar y dar conciertos en Europa?

De acuerdo con la constancia médica fechada el 4 de octubre de 2026, la recomendación es que el cantante evite los vuelos hasta diciembre de este año.

Esto no significa que pueda retomar sus viajes automáticamente en diciembre, ya que dependerá de su evolución y de una nueva valoración de su especialista.

Por ahora, el artista no ha confirmado cuándo se llevarán a cabo los conciertos europeos que serán reprogramados.

Aunque el diagnóstico fue difundido semanas después de su polémica presentación en la Ciudad de México, no existe información médica pública que establezca una relación directa entre su comportamiento durante aquel concierto y el trastorno por el que recibe atención especializada.