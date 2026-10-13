Las de hoy | 13 de octubre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 13 de octubre de 2026

El Universal: Desabasto alcanza a la Sedena; sólo surte 56% de las recetas

El suministro de medicamentos en el Hospital Central Militar cayó de 75.69% en 2025 a 56.46% este 2026, pese al incremento presupuestal registrado en años anteriores, revelan documentos oficiales de la Dirección General de Sanidad del Ejército Mexicano.

Reforma: Dobla narco a policías; liberan capo morelense

Falla operativo de Fiscalía en Totolapan.

Milenio Diario: Piso por piso buscará el IMSS deficiencias en 277 hospitales

Perfila Zoé Robledo revisión en materiales, recetas, personal, equipo, mobiliario, instalaciones, condiciones laborales y gestión interna; mañana, a votación, alza de 6.8% pactada con sindicato: Marath.

La Jornada: Demandas legítimas en el IMSS deben atenderse: Sheinbaum

Menciona desabasto de medicinas y personal que desde la pandemia está sin contrato estable.

Excélsior: Piso por piso, el IMSS escuchará a empleados

Abre diálogo con base trabajadora.

El Financiero: Crece la industria a su mejor ritmo en casi 3 años

Repunte de 3.6% anual en agosto impulsado por manufacturas electrónicas.

El Economista: Actividad industrial creció en agosto 3.6% anual; hila cinco meses al alza

Manufactura, el motor del avance durante el octavo mes.

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