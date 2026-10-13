Las de hoy | 13 de octubre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 13 de octubre de 2026
- El Universal: Desabasto alcanza a la Sedena; sólo surte 56% de las recetas
El suministro de medicamentos en el Hospital Central Militar cayó de 75.69% en 2025 a 56.46% este 2026, pese al incremento presupuestal registrado en años anteriores, revelan documentos oficiales de la Dirección General de Sanidad del Ejército Mexicano.
- Reforma: Dobla narco a policías; liberan capo morelense
Falla operativo de Fiscalía en Totolapan.
- Milenio Diario: Piso por piso buscará el IMSS deficiencias en 277 hospitales
Perfila Zoé Robledo revisión en materiales, recetas, personal, equipo, mobiliario, instalaciones, condiciones laborales y gestión interna; mañana, a votación, alza de 6.8% pactada con sindicato: Marath.
- La Jornada: Demandas legítimas en el IMSS deben atenderse: Sheinbaum
Menciona desabasto de medicinas y personal que desde la pandemia está sin contrato estable.
- Excélsior: Piso por piso, el IMSS escuchará a empleados
Abre diálogo con base trabajadora.
- El Financiero: Crece la industria a su mejor ritmo en casi 3 años
Repunte de 3.6% anual en agosto impulsado por manufacturas electrónicas.
- El Economista: Actividad industrial creció en agosto 3.6% anual; hila cinco meses al alza
Manufactura, el motor del avance durante el octavo mes.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.