Arabia Saudita pide evacuar zona petrolera en Yemen; EE. UU. alerta por ataques con drones

Arabia Saudita amenaza con atacar instalación petrolera en Yemen. AFP

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció este martes un posible ataque contra una instalación petrolera en Saná, Yemen, controlada por los hutíes, y pidió a los civiles que evacúen la zona. La advertencia ocurre en medio de una escalada de ataques contra aeropuertos e instalaciones energéticas sauditas, mientras el Gobierno de EE. UU. mantiene una alerta de viaje por los riesgos de seguridad en el reino.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, informó en la red social X que los habitantes deben abandonar las inmediaciones de la instalación de la Compañía Yemenita de Petróleo, ubicada en la estación central de Al Sabaha, en Saná, por motivos de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, es la primera vez desde la reanudación de los combates en julio que la coalición emite una orden de evacuación en la capital yemenita.

Los hutíes, combatientes respaldados por Irán, respondieron que cualquier ataque tendrá una represalia que calificaron como “dura y dolorosa”. También pidieron a civiles y trabajadores evacuar instalaciones de la petrolera saudita Aramco y el aeropuerto internacional de Riad, que ha sido atacado en varias ocasiones durante la última semana.

EE. UU. advierte sobre viajes a Arabia Saudita

El Gobierno de EE. UU. recomienda reconsiderar los viajes a Arabia Saudita debido al riesgo de ataques con drones y misiles por parte de Irán y los hutíes, el conflicto armado, el terrorismo, las prohibiciones de salida y las leyes locales relacionadas con la actividad en redes sociales.

Además, la advertencia establece que los viajeros no deben dirigirse a la frontera entre Arabia Saudita y Yemen debido al riesgo de terrorismo.

El aviso señala que Irán y los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra ciudades, infraestructura, aeropuertos, bases militares, instalaciones diplomáticas y objetivos energéticos en territorio saudita. También advierte que los restos de proyectiles interceptados pueden representar un riesgo.

Entre las recomendaciones dirigidas a ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Arabia Saudita se encuentran:

Mantenerse informados sobre los acontecimientos y las alertas de seguridad

Preparar un plan de evacuación que no dependa de la asistencia del Gobierno estadounidense

Mantener actualizados y accesibles los documentos de viaje

Evitar fotografiar, grabar o compartir información sobre interceptaciones de misiles y drones o los lugares donde impacten

Extremar precauciones en grandes concentraciones de personas y sitios turísticos

El aviso también informa que las autoridades sauditas pueden detener a personas por publicaciones en redes sociales que consideren críticas, ofensivas o contrarias al orden público. Asimismo, señala que algunos ciudadanos estadounidenses han enfrentado prohibiciones de salida que les impiden abandonar el país.

En materia de seguridad aérea, el documento indica que la Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido avisos relacionados con los riesgos para la aviación civil que opera dentro o cerca de Arabia Saudita. Aunque los vuelos comerciales continúan operativos, pueden verse afectados por las condiciones de seguridad.

Ataques contra Arabia Saudita elevan la tensión

La escalada ocurre después de un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad el sábado, que dejó 13 muertos. El incidente representó un nuevo golpe para Arabia Saudita y aumentó la tensión en la guerra de Yemen.

Arabia Saudita respalda militarmente al Gobierno yemenita reconocido internacionalmente desde 2015, en el conflicto contra los hutíes, que ha provocado una crisis humanitaria en uno de los países más pobres del mundo.

El reino también enfrentó nuevos ataques este martes. La coalición informó que sus fuerzas interceptaron tres drones al norte de Riad. Durante la noche del lunes, además, se escucharon fuertes explosiones en la capital saudita.

Los hutíes reiteraron que el espacio aéreo saudita no es seguro y mantuvieron sus advertencias contra objetivos del país.

Arabia Saudita enfrenta consecuencias económicas

La nueva oleada de ataques se suma a las afectaciones económicas que Arabia Saudita enfrenta por el conflicto regional, especialmente por las restricciones impuestas por Irán al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Arabia Saudita cerrará el año con una contracción de 3.3% de su producto interno bruto (PIB). La cifra representa cinco puntos menos que la previsión realizada en julio.

La estimación no contempla el impacto de los ataques más recientes ni la toma de control por parte de los hutíes del estrecho de Bab el Mandeb y de la costa yemenita sobre el mar Rojo. Estos factores podrían agravar las dificultades económicas del reino.

El Ministerio de Energía saudita reconoció el lunes que el país está siendo puesto a prueba ante las condiciones actuales.

Combates en Yemen dejan más de 60 muertos

Mientras continúan las amenazas entre Arabia Saudita y los hutíes, los enfrentamientos en Yemen se mantienen entre los combatientes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales.

Pese a los bombardeos de la aviación saudita, los hutíes estrecharon el cerco sobre Taiz, la tercera ciudad del país. Los enfrentamientos registrados entre el domingo y el lunes dejaron más de 60 muertos, según fuentes militares de ambos bandos.

Ante el aumento de las hostilidades, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este martes una “desescalada urgente” en Oriente Medio y advirtió que una intensificación del conflicto tendría consecuencias “desastrosas” para decenas de millones de personas.

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