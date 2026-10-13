Cristina Rivera Garza destaca el papel de la literatura frente a la impunidad de los feminicidios en la FIL Monterrey

Cristina Rivera Garza, reconocida escritora mexicana que recibió el Premio Pulitzer 2024 por “El invencible verano de Liliana“, estuvo presente en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, donde habló de la rabia como parte de un proceso de escritura y el papel de esta emoción en la literatura al denunciar realidades como los feminicidios.

Fue durante un encuentro con el público que la escritora citó a la ganadora del Nobel Annie Ernaux, quien aseguró que escribía por venganza, algo con lo que Rivera Garza se identifica, al asegurar que existe un enojo dentro de sus letras.

“Hay mucho, yo creo que sí, de esta rabia, es una rabia, me parece, totalmente justificada y me parece que la literatura, que la escritura en general tiene mucho que hacer también con esta rabia”, expresó.

Cristina Rivera Garza: la literatura frente a los feminicidios

“El invencible verano de Liliana” es una obra donde Cristina Rivera Garza reconstruye la vida de su hermana menor, víctima de un feminicidio, por lo que destaca la importancia de seguir contando estas historias para proteger a las nuevas generaciones.

“Mientras un gran número de feminicidios sigan quedando impunes, creo que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, el lenguaje tiene trabajo con hacer, todos nosotros en el momento de contar esas historias, de escucharlas, de pasarlas también de generación en generación para proteger a las nuevas generaciones, a las mujeres más jóvenes, me parece que ahí hay una labor física, activista que sí le podemos pedir también a la literatura”, destacó.

La autora también señaló que la literatura no debe existir sólo por la belleza del lenguaje, sino que es una herramienta que debe repercutir en la sociedad.

“Yo creo que la literatura es tan poderosa que no la podemos poner en un campito y decir: ‘No, tú te quedas ahí a tu lado, compórtate bien, no salgas de la casa, lo tuyo es la belleza del lenguaje’. Y ya, yo creo que es tan poderosa que le podemos pedir mucho más, es más, le podemos pedir lo imposible, si no para qué estamos escribiendo”. Cristina Rivera Garza

La importancia de los lectores para un autor

Durante la presentación de la reedición de “Lo roto precede a lo entero“, la escritora destacó cómo cada lector encuentra un significado diferente al mismo texto.

“A mí sí me importan los lectores, no como clientes, aclaro, no es un asunto de buscar gustar o de tratar de ubicarte en el gusto de los lectores, eso no me importa”. Cristina Rivera Garza

Para Cristina, un libro publicado es libre a las interpretaciones de los lectores, incluso pudiendo ser diferente a la que el autor tenía en mente originalmente.

“Yo creo que también ahí hay que ser muy flexibles, hay que abrazar todas esas posibilidades, porque después de todo uno mismo como escritora, igual que los lectores, estamos ante un texto que se mueve de acuerdo a su propia naturaleza”, mencionó.

La participación de Cristina Rivera Garza forma parte de las actividades de la FIL Monterrey 2026, que se realiza del 10 al 18 de octubre en Cintermex.

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