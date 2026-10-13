¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos 2026? Fechas y significado

¿Cuándo y qué debes poner en la ofrenda de Día de Muertos? | Foto: Pexels

Las “fechas fuertes” en torno a la celebración del Día de Muertos en México son el 1 y 2 de noviembre, según el Gobierno de México, que en 2020 señaló que la visita de las ánimas comienza desde los últimos días de octubre, fecha en la que ya debería estar colocado el altar en honor a los difuntos.

La propia autoridad federal mexicana explica cuál es el significado de cada elemento que se coloca tradicionalmente en la ofrenda del Día de Muertos, en una tradición que se encuentra inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cuándo deberías poner la ofrenda de Día de Muertos?

El Gobierno de México precisa que, según la creencia, desde el 28 de octubre las almas bajan al plano terreno, por lo que se ofrenda a los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes.

Por otro lado, múltiples personas también celebran el Día de Muertos para las Mascotas el 27 de octubre, de acuerdo con el Hospital Veterinario Bruselas de México.

En este sentido, las personas deberían colocar su ofrenda en honor a las almas antes de los últimos días del mes de octubre, aunque no hay un día exacto en el que se debe colocar.

Fechas clave del Día de Muertos en México

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, con el 1 de noviembre dedicado a los niños difuntos y el 2 a los adultos, de acuerdo con el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Boston, Estados Unidos (EE.UU.).

El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, de acuerdo con el Gobierno de México.

Estas son todas las fechas que se conmemoran en el marco del Día de Muertos:

2 de noviembre | Dedicado a los difuntos adultos

1 de noviembre | Fecha dedicada a los difuntos infantiles

30 y 31 de octubre | Especial para los niños que murieron sin ser bautizados

28 de octubre | En honor a los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes

27 de octubre | Algunas personas lo dedican a las mascotas fallecidas

Fuentes: UNAM-Boston, Gobierno de México y Hospital Veterinario Bruselas

Significado de cada elemento de la ofrenda

Algunos de los elementos imprescindibles que debes tener en cuenta para colocar tu ofrenda son los siguientes:

Mantel Blanco | El color representa la pureza.

El color representa la pureza. Sal | El elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos.

| El elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos. Agua | Simboliza pureza y mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido.

| Simboliza pureza y mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Velas y veladoras | La flama que emiten simbolizan la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar.

| La flama que emiten simbolizan la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. Calaveritas | Ya sean de azúcar o chocolate, representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas.

| Ya sean de azúcar o chocolate, representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas. Copal e Incienso | Fragancia de reverencia, éstos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.

| Fragancia de reverencia, éstos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Flores | Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, el Cempasúchil es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el Sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos, la tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares.

| Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, el es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el Sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos, la tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Pan de Muerto | Uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron.

| Uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. Papel Picado | No solo da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire, como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.

| No solo da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire, como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Comida | La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda, se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra poner su comida y bebida favorita.

| La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda, se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra poner su comida y bebida favorita. Retrato | La fotografía del ser querido quiere decir que ella o él serán quienes visitarán la ofrenda.

Fuente: Gobierno de México

Además, se puede colocar frutas tradicionales como jícama, mandarina, caña, guayaba y naranja, de acuerdo con el Gobierno de México.

¿Cuál es el origen del Día de Muertos?

El origen del Día de Muertos puede ser trazado desde Mesoamérica, en la época prehispánica en que se compartía la creencia de una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que, después de la muerte, continuaba su camino en el mundo de los muertos, según el Gobierno del Estado de México.

Los mexicas destacaban los festejos dedicados a los muertos, siendo el más importante la fiesta de los descarnados, celebrada en el noveno més (cerca de gosto) y presidido por la diosa Mictlacíhuatl y Mictlantecuhtli, señores de los muertos y del Mictlán.

“En el Mictlán no existían las connotaciones del infierno ni del paraíso, sin embargo, para llegar a él los muertos debían pasar diferentes niveles del inframundo, para finalmente llegar al punto de su eterno reposo, liberarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, el dios del Sol, al caer la tarde”. Gobierno del Estado de México

No fue hasta la llegada de los conquistadores, cuando la divulgación del cristianismo introdujo a nuestra cultura el terror a la muerte y al infierno; sin embargo, los evangelizadores tuvieron que ceder ante las fuertes creencias de los nativos, dando lugar a un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas, que dio origen al Día de Muertos.

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