La Orquesta Filarmónica de la UNAM hace vibrar al Cervantino con una noche sinfónica

La OFUNAM se presentó en el Teatro Juárez. Foto: Jacqueline Reynoso

La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Sylvain Gasançon y con la participación del pianista lituano Lukas Geniušas, se presentó este viernes 9 de octubre en el Festival Internacional Cervantino 2026.

El Teatro Juárez fue el escenario de un concierto que combinó la creación contemporánea mexicana con obras del repertorio sinfónico europeo.

El programa comenzó con “Breves sombras”, de la compositora mexicana Ana Lara, obra comisionada por la agrupación universitaria. Después, Geniušas interpretó el “Concierto para piano núm. 4 en sol mayor, Op. 58”, de Ludwig van Beethoven.

La presentación concluyó con la “Sinfonía núm. 8 en sol mayor, Op. 88”, de Antonín Dvořák, una pieza que incorpora matices folclóricos y pasajes melancólicos, especialmente hacia su parte final.

La “Bella y la Bestia” cautivó en la Alhóndiga de Granaditas

La Explanada de la Alhóndiga de Granaditas se convirtió en una sala de cine al aire libre el pasado 9 de octubre, con la proyección de “La bella y la bestia“, película de culto del cine francés dirigida por Jean Cocteau, acompañada por la música de Philip Glass, interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).

Durante la función, la música de Glass fue el único sonido que acompañó las imágenes, mientras el público se adentraba en la historia del célebre cuento de hadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

“La bella y la bestia”. Foto: Jaqueline Reynoso

Perrito se sumó al elenco de “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”

Fue en la Plaza San Roque donde se llevó a cabo la puesta en escena de “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”, obra escrita y dirigida por Sabina Berman, en una función donde la improvisación tomó un papel inesperado, un perrito callejero, bautizado como “Siete Lenguas”, subió al escenario y terminó por sumarse al elenco.

La presencia del lomito provocó risas entre los actores y el público, sin interrumpir el desarrollo de la obra.

A través del humor y de la figura del revolucionario mexicano, la puesta en escena abordó el machismo y los roles de género en las relaciones de pareja, además de cuestionar la manera en que se construyen los relatos históricos.

La Santísima Voladora trajo su “tropimetal” al Festival Internacional Cervantino

La agrupación hidrocálida puso a bailar al público del Festival Internacional Cervantino durante su concierto al aire libre en Casa FIC.

Con su “tropimetal”, que fusiona cumbia, salsa, ska, reggae, punk y metal, la banda animó a los asistentes, quienes se se acercaron al escenario y bailaron durante buena parte de la presentación.

El grupo también sorprendió con su propia versión de “El rey”, el clásico de José Alfredo Jiménez, además de que presentó su último sencillo, “Somos el poder”.

La Santisima Voladora. Foto: Ricardo Ferruco

¿Qué otras presentaciones hubo?

Además de la segunda presentación de Hervé x MazelFreten y de Busy P, Breakbot & Irfane y Yasmin en Los Pastitos, hubo más expresiones artísticas este viernes.

En las Catacumbas del Mesón de San Antonio, nueve actrices adultas mayores de Anticuario Teatro compartieron historias de juventud, amor y picardía con la obra “Un polvo no se le niega a nadie”. Por su parte, el guitarrista Vladimir Ibarra ofreció un recital en el Templo de Marfil de Abajo con piezas de Javier Compeán, Stefan Soewandi y Heitor Villa-Lobos.

Vladimir Ibarra. Foto: Gabriel Morales

La música tradicional guerrerense llegó con Grupo Yolotecuani, que puso a bailar al público con chilenas y otros ritmos de la costa. Mientras tanto, Safa Ensamble de Percusiones convirtió el Templo de la Compañía en un espacio para la música contemporánea con obras de Steve Reich e Iannis Xenakis.

Safa Ensamble De Percusiones. Foto: Carlos Alvar

Festival Internacional Cervantino 2026, en corto

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se lleva a cabo del 3 al 18 de octubre en Guanajuato, con 2 mil 746 artistas de 29 países y 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, performance, cine y artes visuales.

Francia participa como país invitado de honor, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con México. Su delegación incluye propuestas de música, teatro, danza y creación interdisciplinaria.

Por otro lado, 20 estados de México brindan su talento mediante 35 presentaciones que muestran distintas expresiones culturales, en lugar del esquema tradicional de un solo estado invitado.

Guanajuato también tiene una participación destacada como sede del festival, con proyectos de música, literatura, danza y artes visuales que se suman a la programación de esta edición.

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