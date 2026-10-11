Papa León XIV será operado en próximos días para extirpar un nódulo en el pulmón

Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón, detectado en una revisión médica reciente. El pontífice informó que se encuentra en un estado muy temprano y que la operación se realizará en los próximos días.

El anuncio se produjo al término de la oración del Ángelus, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Asimismo, explicó que tomó la decisión siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

De acuerdo con un portavoz del Vaticano, la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y se espera que permanezca hospitalizado aproximadamente una semana.

Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar

Durante su intervención ante los fieles, León XIV explicó que los médicos consideran conveniente retirar el nódulo identificado en el pulmón. Asimismo, señaló que la lesión está bien localizada y fue detectada en una etapa temprana. Por recomendación del equipo médico, aceptó someterse a la cirugía para extirparla.

Hasta el momento, la información proporcionada por el Vaticano no detalla la naturaleza del nódulo ni ofrece un diagnóstico adicional. Por ello, no se ha confirmado públicamente que se trate de una lesión cancerosa.

¿Dónde operarán al Papa León XIV?

La intervención está prevista en el hospital Gemelli de Roma, centro médico que ha atendido tradicionalmente a los pontífices, entre ellos Juan Pablo II. Según la información del portavoz, la hospitalización duraría alrededor de siete días, dependiendo del procedimiento y de la recuperación de León XIV.

El pontífice tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. Por ahora, no se ha anunciado si las visitas quedarán canceladas, pues la atención se centra en la operación programada para los próximos días y en la evolución médica del Papa tras el procedimiento.

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