“Escrito por un humano”: impulsan iniciativas ante el uso de la IA en la literatura

Toman medidas ante el uso de la IA en la literatura. Foto: AFP

La inteligencia artificial (IA) abrió un nuevo debate en la industria editorial: ¿cómo garantizar que una obra fue escrita por una persona? En la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania, surgieron iniciativas de etiquetado en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos para identificar libros creados por humanos y dar mayor confianza a los lectores.

La preocupación creció tras varias polémicas en las que escritores fueron acusados de utilizar herramientas de IA para elaborar sus obras. Algunos autores negaron estos señalamientos, mientras el sector editorial busca establecer criterios para distinguir entre la escritura humana y el contenido generado con tecnología.

Sellos para identificar libros escritos por humanos

En Francia, la plataforma de autoedición Librinova creó una etiqueta de “creación humana”. Para obtenerla, los autores deben someter sus obras a un programa de detección de IA y después realizar una entrevista con un auditor, quien examina su proceso de escritura.

De acuerdo con Charlotte Allibert, cofundadora de la empresa, hasta ahora se han certificado alrededor de 200 obras. La iniciativa responde a la preocupación de escritores, especialmente de quienes publican por cuenta propia, ante las sospechas de que sus libros fueron elaborados con inteligencia artificial.

En Reino Unido, la empresa emergente Books By People lanzó un certificado basado en criterios de “literatura orgánica”. Su modelo exige que el autor haya escrito el libro, aunque permite un uso limitado de IA para tareas como la revisión gramatical. La iniciativa busca ofrecer un marco transparente para autores y editoriales. Hasta el momento, cinco editoriales independientes se han sumado al proyecto.

En Estados Unidos, la asociación de escritores Authors Guild impulsó el sello “escrito por un humano”, que funciona mediante una declaración del propio autor. Según la información presentada, alrededor de 6 mil 500 libros cuentan con esta etiqueta.

Polémicas por el uso de inteligencia artificial en libros

Uno de los casos más comentados fue el del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, acusado en redes sociales de utilizar IA para escribir su novela C’était ça ou mourir. El autor rechazó las acusaciones y afirmó que los ataques tenían motivaciones racistas. La controversia coincidió con la exclusión de su obra de la selección del premio Goncourt.

Otro caso involucró a la escritora Mia Ballard, cuya novela de terror Shy Girl dejó de publicarse por decisión de Hachette tras señalamientos sobre el uso de IA. Ballard negó haberla utilizado, aunque reconoció que una persona contratada para editar el libro sí había recurrido a esta tecnología.

¿Los sellos pueden garantizar una autoría humana?

Algunos representantes del sector editorial cuestionan la eficacia de estos certificados. Entre las preocupaciones están la dificultad para comprobar el proceso creativo y la posibilidad de que los controles sean eludidos.

Por ejemplo, Sebastian Guggolz, representante de la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, señaló en la feria que el uso de IA no puede dividirse simplemente entre obras que la utilizan y obras que no.

El debate continúa abierto, mientras la industria busca formas de transparentar el proceso de escritura sin perder de vista que la inteligencia artificial puede intervenir en distintas etapas de la producción de un libro.

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