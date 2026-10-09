Festival Cacao Para Todos reunirá el sabor del chocolate de 14 estados en el Museo Anahuacalli

El caca es para todos. Foto: UnoTV

El XVI Festival Cacao Para Todos llegará al Museo Anahuacalli, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, con la participación de más de 60 expositores de 14 estados del país y dos proyectos invitados de Guatemala.

El encuentro dedicado al cacao y al chocolate artesanal ofrecerá cinco días de actividades para conocer y adquirir productos elaborados por productores, chocolateros y artesanos, así como degustar bebidas tradicionales mexicanas vinculadas con distintas regiones y comunidades.

¿Qué estados participarán en el Festival Cacao Para Todos?

Los expositores provendrán de 14 entidades de México, con propuestas relacionadas con la producción de cacao, la elaboración de chocolate y otras preparaciones tradicionales.

Los estados participantes son:

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Morelos

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

A esta oferta se sumarán dos proyectos invitados de Guatemala, que permitirán conocer diferentes formas de trabajar el cacao y comprar directamente a quienes elaboran los productos, sin intermediarios.

¿Qué productos habrá en el festival?

Foto: gettyimages

Además de chocolates artesanales elaborados con cacao mexicano, los visitantes podrán encontrar barras de chocolate, chocolate de mesa, bombonería, cacao tostado, nibs, polvos y manteca de cacao.

La oferta también contempla productos de repostería, pan dulce, helados, mieles, café con cacao, salsas y cosmética natural, así como artesanías y utensilios relacionados con la preparación tradicional de alimentos.

Entre estos últimos se encuentran molinillos de madera, metates, molcajetes, jícaras, cerámica, textiles y objetos decorativos.

Uno de los objetivos del encuentro es dar visibilidad a proyectos que trabajan con cacao de origen y técnicas artesanales, además de ofrecer al público información sobre la procedencia de los ingredientes y las personas que participan en su elaboración.

El festival también reunirá preparaciones tradicionales de distintas regiones del país. Algunas de ellas son bebidas que conservan ingredientes y formas de elaboración transmitidas entre generaciones.

Entre las opciones anunciadas se encuentran:

Pozol: bebida de Tabasco y Chiapas preparada con maíz y cacao

bebida de Tabasco y Chiapas preparada con maíz y cacao Tascalate: tradicional de Chiapas, elaborado con cacao, maíz tostado y especias

tradicional de Chiapas, elaborado con cacao, maíz tostado y especias Chilate: bebida de Guerrero que combina cacao y otros ingredientes

bebida de Guerrero que combina cacao y otros ingredientes Agua de barranca: preparación regional de Tlaxcala

preparación regional de Tlaxcala Espuma de cacao: bebida tradicional asociada con Puebla

bebida tradicional asociada con Puebla Champurrado: bebida caliente de maíz y cacao

bebida caliente de maíz y cacao Pozontle y polvillo: preparaciones tradicionales vinculadas con Oaxaca y Tabasco

preparaciones tradicionales vinculadas con Oaxaca y Tabasco Atole y agua de pataxtle: otras opciones anunciadas para el encuentro

La presencia de estas bebidas busca acercar a los asistentes a la diversidad gastronómica relacionada con el cacao y a las tradiciones que se conservan en diferentes comunidades mexicanas.

¿Dónde y cuándo será el Festival Cacao Para Todos?

El XVI Festival Cacao Para Todos se realizará del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, en el Museo Anahuacalli.

Horario: de 10:00 a 19:00 horas.

de 10:00 a 19:00 horas. Entrada a la expo-venta: gratuita.

gratuita. Dirección: Calle Museo 150, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Con esta edición, el festival continuará con su objetivo de reconocer el cacao como parte de la identidad cultural mexicana y acercar a productores y consumidores en un espacio dedicado al chocolate artesanal y las bebidas tradicionales.

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