Hervé x MazelFreten llevan la música electrónica y la danza urbana al Festival Internacional Cervantino 2026

Hervé y MazelFreten en el Cervantino 2026. Foto: Jaqueline Reynoso

El DJ francés Hervé y la compañía de danza urbana MazelFreten llevaron el ritmo de la música electrónica y el hip hop a Los Pastitos, como parte de las actividades del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC), que se realiza del 3 al 18 de octubre en Guanajuato.

Con acceso gratuito, el espectáculo combinó las mezclas de Hervé con las coreografías de los bailarines de MazelFreten, quienes llenaron el escenario de movimiento y energía.

La música y el baile se convirtieron en los protagonistas de una presentación que reunió a asistentes en uno de los espacios al aire libre del festival.

La propuesta fusionó sonidos del pop y la música electrónica con movimientos propios de la danza urbana.

Foto: Jaqueline Reynoso

Al ritmo de las mezclas del DJ francés, los bailarines desplegaron coreografías que acompañaron la intensidad de la música y llevaron al escenario una forma de expresión en la que el cuerpo y el sonido se complementan.

La colaboración entre Hervé y MazelFreten acercó al público del Cervantino a una propuesta escénica contemporánea que combina dos disciplinas, la música electrónica y la danza urbana.

En Los Pastitos, el espectáculo se sumó a las actividades gratuitas que permiten disfrutar de distintas expresiones artísticas en espacios abiertos de Guanajuato.

Foto: Jaqueline Reynoso Foto: Jaqueline Reynoso

La presentación forma parte de la programación internacional de esta edición del Cervantino, que reúne espectáculos de música, danza, teatro y otras manifestaciones artísticas.

Desde propuestas contemporáneas como la de Hervé x MazelFreten hasta montajes escénicos y conciertos, el festival ofrece un recorrido por diferentes estilos y formas de creación.

El 54 Festival Internacional Cervantino concluirá el 18 de octubre, después de poco más de dos semanas de actividades culturales en Guanajuato.

¿Qué otros espectáculos se han presentado en el Cervantino 2026?

Desde el inicio del festival, el público ha podido disfrutar de propuestas que exploran distintas disciplinas y tradiciones culturales.

El 3 de octubre, primer día de actividades, la compañía de danza experimental Lola Lince presentó “Operativo Kafka” en el Teatro Cervantes. Ese mismo día, el grupo musical Ensemble Modern se presentó en el Teatro Juárez.

Foto: Cuartoscuro

La programación continuó el 4 de octubre con Vaslav, de Olivier Normand, quien utilizó una Shruti Box durante su presentación en las Catacumbas del Mesón de San Antonio.

También se presentó “Rastreadoras”, de Ojo Negro, en el Teatro Cervantes, además de la Noche Michoacana en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Foto: Cuartoscuro

Otra de las propuestas de esta edición es “Sea of Silence”, de Tamara Cubas, una obra que aborda las travesías migratorias a través del cuerpo y el movimiento.

Foto: Especial

Sobre un escenario cubierto de sal, siete mujeres cantan, bailan y realizan rituales entre luces y sombras.

La puesta en escena explora temas como la resistencia, la supervivencia y la desobediencia frente a la opresión patriarcal.

La música tradicional también ha tenido un lugar en la programación, Natalia Cruz y La Istmeña llegaron a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con un recorrido sonoro por las tradiciones de Oaxaca, en una presentación dedicada a la identidad y la riqueza cultural de la región.

¿Qué sigue en el Festival Internacional Cervantino?

Las actividades del FIC continúan hasta el 18 de octubre con una programación que incluye música, cine y teatro.

Entre las propuestas anunciadas se encuentra la proyección de “La bella y la bestia”, de Jean Cocteau, musicalizada en vivo con la obra de Philip Glass e interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

También está prevista la puesta en escena de “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”, de Sabina Berman, así como el concierto del Ensamble Pygmalion con el programa “Mundo, buenas noches”.

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