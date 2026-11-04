Reconocen a Cristina Fernández Cubas, “una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”, con el Premio Cervantes 2026

Ha publicado cuentos, novelas, teatro y memorias. Foto: Ministerio de Cultura

Cristina Fernández Cubas, escritora y periodista nacida en Arenys de Mar, Barcelona, España, recibió el Premio Cervantes 2026, uno de los máximos reconocimientos de la literatura en lengua española.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, anunció el fallo del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, acompañado de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, este martes.

Dicho jurado destacó que otorgó le otorgó el reconocimiento a la autora por “la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”.

También resaltó la precisión narrativa de Fernández Cubas, sus historias, así como la irreverencia y el inconformismo de su escritura, que han abierto caminos a nuevas generaciones de narradores y mantienen “un diálogo constante con las obras latinoamericanas de la literatura de la extrañeza”.

“Con una voz inconfundible y una libertad creadora que ha ampliado las posibilidades expresivas de nuestra literatura, su trabajo representa una aportación fundamental que consagra a Cristina Fernández Cubas como una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”, reconoció el jurado.

¿Quién es Cristina Fernández Cubas?

Cristina Fernández Cubas nació el 18 de octubre de 1945. Estudió Derecho y Periodismo en Barcelona, profesión que ejerció antes de consolidarse como una de las autoras más destacadas del relato breve en España.

Su trayectoria literaria incluye títulos como “Mi hermana Elba” (1980), “Los altillos de Brumal” (1983), “El ángulo del horror” (1990) y “Con Agatha en Estambul” (1994).

En 2006 publicó “Parientes pobres del diablo”, libro con el que obtuvo el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España.

En 2008 reunió la mayoría de estos relatos en “Todos los cuentos”, obra que recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Premio Salambó de Narrativa en castellano y el Premio Cálamo Libro del Año.

Otro de sus libros destacados es “La habitación de Nona” (2015), que obtuvo el Premio de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa.

Aunque el relato breve ocupa un lugar central en su obra, Fernández Cubas también ha escrito novelas. Entre ellas se encuentran “El año de Gracia” (1985), que inspiró una ópera al compositor Albert Sardá; “El columpio” (1995) y “La puerta entreabierta” (2013), publicada bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs.

Su producción también abarca otros géneros. Es autora de la obra de teatro “Hermanas de sangre” (1998), el libro de memorias narradas “Cosas que ya no existen” (2001), con el que obtuvo el Premio NH de Relato Publicado Cinco estrellas, y el ensayo “Emilia Pardo Bazán” (2001).

En 2023 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, que reconoció el conjunto de su trayectoria y anticipó el reconocimiento que ahora obtiene con el Premio Cervantes 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.