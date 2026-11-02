Hilos al inframundo, la ofrenda que reúne las tradiciones de cinco pueblos de Guerrero

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Foto: Uno TV

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de México y, para celebrarlo, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos presenta una ofrenda que reúne las tradiciones de cinco pueblos de Guerrero.

La instalación fue realizada en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y los maestros Casiel y Baltazar, quienes recuperaron elementos tradicionales de estas comunidades.

La danza de los diablos y su significado

Uno de los elementos que destaca es una máscara de diablo elaborada con textiles por el artesano Baltazar Castellanos Melo, originario de Cuajinicuilapa, Guerrero.

En entrevista con Unotv.com, explicó que esta pieza representa la hermandad entre los pueblos originarios de la montaña y las comunidades afromexicanas de la costa.

“La imagen de la máscara de los diablos es esa hermandad entre los pueblos originarios de la montaña y los pueblos costeños, los pueblos afromexicanos”, también explicó que durante la danza de los diablos se grita “Ruja”, nombre que corresponde a un dios africano.

¿Hasta cuándo estará disponible la ofrenda?

La ofrenda estará disponible para el público del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026, por lo que los visitantes tendrán seis días para conocer esta instalación.

A través de máscaras, tejidos y objetos cotidianos, la exposición busca mostrar cómo las comunidades de Guerrero mantienen vivas sus tradiciones y comparten su manera de entender la muerte.

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