Kinky celebra su nominación al Grammy y alista el lanzamiento de “Cruzando”

Kinky lanza su nuevo disco este 5 de noviembre. Foto: Alberto Estrada

A 25 años de trayectoria, Kinky mantiene intacto el espíritu experimental que le ha permitido construir una identidad musical sin encasillarse en un género.

La agrupación regiomontana vive un momento especial con su nominación al Latin Grammy 2026, un reconocimiento que, aseguran, también representa una oportunidad para llevar el nombre de México a una plataforma internacional.

Los integrantes expresaron su orgullo por formar parte de estos premios, particularmente por estar considerados en una categoría dedicada a la música electrónica, un género con el que han experimentado desde sus primeros años como banda.

“Nos sentimos contentos de que haya una nueva categoría de música electrónica. Que estemos incluidos ahí nos llena de orgullo; es un orgullo poder representar a nuestro país dentro de una categoría tan global”, expresó Gil, vocalista de la banda.

Además del reconocimiento, destacaron la experiencia de convivir con otros colegas de la industria y conocer las propuestas musicales que surgen de diferentes géneros y estilos.

Kinky recuerda los retos que ha enfrentado en 25 años de carrera

La agrupación también recordó los momentos complicados que ha enfrentado, entre ellos un periodo de incertidumbre relacionado con el registro de su nombre, situación que los llevó a permanecer cerca de un año sin entrar a México. Sin embargo, consideraron que las dificultades terminaron fortaleciendo su unión.

“Cuando te toca pasar pruebas fuertes es cuando más te unes con tus colegas. Le sacamos algo bueno”, señalaron al recordar esa etapa.

Kinky considera que su permanencia también se debe a la libertad creativa y a la disposición de experimentar. Sus integrantes aseguran que cada producción representa una aventura, pues ni siquiera ellos saben exactamente hacia dónde los llevará el siguiente disco.

“Cruzando”, el nuevo disco de Kinky que mezcla ritmos latinos y electrónica

Esa filosofía se refleja en “Cruzando”, su nueva producción, que sale este 5 de noviembre, en la que recuperan parte de sus raíces latinas mediante congas, percusiones, elementos de jazz, pianos con influencia salsera y melodías tropicales, sin abandonar la electrónica que ha distinguido su propuesta.

A diferencia de su anterior álbum, “Hierro”, que desarrollaron a distancia durante la pandemia, esta vez los músicos trabajaron juntos en Los Ángeles, donde realizaron cinco o seis sesiones de composición desde cero.

El disco reúne canciones con distintas historias y atmósferas. Entre ellas destaca “Armándola de pedo”, tema que nació como una broma y que terminó convertido en una canción nominada al Grammy; también incluye “Proyector de luz”, sobre una despedida amorosa, y “Todo va a estar bien”, que aborda las crisis del mundo desde una mirada irónica.

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