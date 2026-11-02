La Catrina monumental del Zócalo de la CDMX se quedará más tiempo, ve hasta cuándo

Catrina monumental en la CDMX. Fotos: Uno TV

La Catrina gigante del Zócalo de la Ciudad de México, reconocida como la más alta del mundo, permanecerá dos semanas más en la Plaza de la Constitución, por lo que su retiro se prevé entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026.

Originalmente, la figura, que obtuvo un Récord Guinness, sería desmontada a partir del martes 3 de noviembre. Sin embargo, Carlos Camilo Báez, director del Taller de Arte Xibalbá y responsable de su construcción, confirmó que se solicitó extender su permanencia debido al interés que ha despertado entre visitantes y en redes sociales.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más”, dijo en entrevista para el Canal 11.

Tallest Calavera Catrina 💀 33.411 metres (109 ft and 7.4 in) by Gobierno de la Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/Sit7STQVYJ — Guinness World Records (@GWR) November 2, 2026

El artista también explicó que este tipo de obras suelen tener una duración limitada, debido a los materiales con los que son elaboradas.

“La mayoría de estas figuras son efímeras. Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen. Sobre todo cuando son de cartonería”.

¿Cuánto mide la Catrina del Zócalo que rompió el Récord Guinness?

La Catrina monumental mide 33.411 metros de altura, equivalente aproximadamente a un edificio de 11 pisos, una dimensión con la que consiguió el Récord Guinness como la Catrina más alta del mundo.

El reconocimiento fue entregado durante su inauguración, el jueves 29 de octubre de 2026, como parte de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

La figura superó el récord anterior de 28.15 metros, establecido por una Catrina presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023.

La escultura destaca por su enorme vestido, sus adornos y su estructura, que puede observarse desde distintos puntos de la Plaza de la Constitución.

También rinde homenaje a la figura de la Catrina popularizada a partir de la obra del grabador mexicano José Guadalupe Posada.

¿Quién construyó la Catrina gigante de la Ciudad de México?

La escultura fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección del artista y escultor Carlos Camilo Báez, a petición del Gobierno de la Ciudad de México.

En su construcción participaron alrededor de 140 personas, entre artesanos, escultores, ingenieros, arquitectos, herreros, pintores y especialistas en iluminación.

El proyecto requirió aproximadamente nueve meses de planeación, diseño y fabricación, además del montaje de sus diferentes piezas en la explanada del Zócalo.

Debido a su altura, se utilizó una estructura metálica y equipo especializado para sostener y ensamblar la figura monumental.