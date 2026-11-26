Atleta se lesiona tras caerle 605 kilos encima foto: Pexels

Alexander Kostyanov es un atleta ruso que sufrió un accidente mientras intentaba levantar 605 kilos en una competencia de powerlifting (levantamiento de potencia), fue el propio deportista quien mostró el momento en que la barra cayó sobre su tórax, causándole varias lesiones.

En la misma publicación aseguró que su sistema nervioso falló y provocó el accidente; asimismo, aprovechó para responder a quienes lo criticaban y aseguraban que su contenido era falso.

“A todos aquellos «expertos» que durante años escribieron en los comentarios que era imposible levantar semejantes pesos, que mis discos no eran reales, sino de espuma de poliestireno, y que todo esto era un circo para las redes sociales”, se puede leer.

En una publicación posterior, el atleta aseguró: “Lo primero y más importante: estoy vivo”.

Atleta sufre accidente al levantar 605 kilos y anuncia su retiro

El atleta ruso, originario de Kurgán, después de publicar el video en el que se ve cómo una barra cae sobre su tórax mientras intentaba levantar 605 kilos, reflexionó sobre las lesiones que sufrió y la posibilidad de retirarse de dicho deporte.

“Ahora mismo no me atrevería a decir que estoy «sano». Ayer, aparentemente, todavía me sostenían los restos de adrenalina de la competencia, las emociones y una fuerte dosis de analgésicos; parecía que podía sobrellevarlo”.escribió.

En la publicación asegura que el dolor lo hace “aullar como un lobo”, afirmando que no puede sentarse, acostarse ni caminar con normalidad.

Sobre la posibilidad de regresar a levantar ese tipo de pesos, asegura que ya hizo lo suficiente.

“Tengo tres hijos y ahora estamos esperando al cuarto. Mi familia necesita un esposo y un padre vivo, capaz de moverse, no a una persona discapacitada en una silla de ruedas. Es hora de pensar con la cabeza fría”, afirma.

¿Qué lesiones sufrió Alexander Kostyanov?

Sobre las lesiones que presenta tras el accidente, el atleta compartió lo siguiente:

Mano derecha: roturas completas y parciales de los ligamentos laterales y anteriores, luxación del pulgar con desprendimiento de los ligamentos, lesiones extremadamente graves en los tendones, hinchazón e inflamación intensas. Le han colocado un yeso durante al menos cuatro semanas.

Tórax: completamente destrozado, según el atleta, quien espera a que disminuya la hinchazón para realizarse una resonancia magnética detallada.

Brazo izquierdo: desgarro parcial del tendón distal del músculo bíceps braquial.

Espalda: dolor intenso en la región torácica de la columna vertebral. Una antigua fractura por compresión, entre la quinta y la séptima vértebra, volvió a manifestarse.

El deportista menciona que, pese a las lesiones, aún conserva sus extremidades y tiene un buen funcionamiento cognitivo, por lo que confía en que se recuperará.

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